Şiddet gördüğü eski eşi serbest bırakılan Rüya: Yaşamak istiyorum

İstanbul Bakırköy'de, 2 yıl önce şiddet gördüğü için boşanan Rüya K., eski eşi Tarık K. tarafından iddiaya göre, temmuz ayında hem evinde hem de iş yerinde darbedildi. Bir süre sonra eski eşine tehdit mesajları atan Tarık K., Rüya K.'nin evinin önünde silahla havaya ateş açtı. Kendisini 'polis' gibi gösteren ve 29 suçtan dava dosyası olduğu belirlenen Tarık K., Beylikdüzü'nün Sahil Mahallesi'ndeki terk edilmiş villada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Tarık K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tarık K., yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra perşembe günü, Bakırköy 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüya K. de eski eşinin tahliye edilmesi üzerine can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yaşadığı evi polis nezaretinde terk etti.

'BOŞANDIKTAN SONRA ŞİDDETİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ'

Rüya K., Tarık K. ile 4 ay evli kaldığı süreçte birçok kez şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bu 4 aylık evlilik sürecinde birçok kez darbedildim. Bununla ilgili raporlar aldım. 2 yıl önce de boşandık. Ama boşandıktan sonra şiddetin ardı arkası kesilmedi. Ben bununla ilgili devlete sığındım, koruma kararı çıkarttım. Ama bu aldığım önlemler bir adım daha şiddete dönüştü. İş yerimi basıp, beni darbetti. Son olarak ise evimin önünde silahla ateş etti. Daha sonra ise yakalandı ve tutuklanarak, cezaevine girdi. Kendisi sahte polis kimliği ile gasp, yağma, hırsızlık gibi suçlardan hiçbir ceza almadı. Evimin önünde ateş ettiği silahla sahte polis kimliği, rozet, polis yeleği ve kamuflajlarla yakalandı ve bunlardan ceza almadı" dedi.