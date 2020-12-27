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Şiddet gördüğü eski eşi serbest bırakılan Rüya: Yaşamak istiyorum

27.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Şiddet gördüğü eski eşi serbest bırakılan Rüya: Yaşamak istiyorum

İstanbul Bakırköy'de, 4 ay evli kaldığı ve 2 yıl önce boşandığı Rüya K.'yi darbedip yaraladığı, evinin önünde ateş açtığı için tutuklanan Tarık K., 6 ay sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Can güvenliğinin olmadığını belirten Rüya K., "Beni, öldükten sonra kimse savunmasın. Ben öldükten sonra kimse 'Rüya için adalet' demesin. Ben şimdi adalet istiyorum, yaşamak istiyorum. Hayatıma devam etmek, çalışmak istiyorum" diyerek karara tepki gösterdi.

İstanbul Bakırköy'de, 2 yıl önce şiddet gördüğü için boşanan Rüya K., eski eşi Tarık K. tarafından iddiaya göre, temmuz ayında hem evinde hem de iş yerinde darbedildi. Bir süre sonra eski eşine tehdit mesajları atan Tarık K., Rüya K.'nin evinin önünde silahla havaya ateş açtı. Kendisini 'polis' gibi gösteren ve 29 suçtan dava dosyası olduğu belirlenen Tarık K., Beylikdüzü'nün Sahil Mahallesi'ndeki terk edilmiş villada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Tarık K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Tarık K., yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra perşembe günü, Bakırköy 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüya K. de eski eşinin tahliye edilmesi üzerine can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yaşadığı evi polis nezaretinde terk etti.

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'BOŞANDIKTAN SONRA ŞİDDETİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ'

Rüya K., Tarık K. ile 4 ay evli kaldığı süreçte birçok kez şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bu 4 aylık evlilik sürecinde birçok kez darbedildim. Bununla ilgili raporlar aldım. 2 yıl önce de boşandık. Ama boşandıktan sonra şiddetin ardı arkası kesilmedi. Ben bununla ilgili devlete sığındım, koruma kararı çıkarttım. Ama bu aldığım önlemler bir adım daha şiddete dönüştü. İş yerimi basıp, beni darbetti. Son olarak ise evimin önünde silahla ateş etti. Daha sonra ise yakalandı ve tutuklanarak, cezaevine girdi. Kendisi sahte polis kimliği ile gasp, yağma, hırsızlık gibi suçlardan hiçbir ceza almadı. Evimin önünde ateş ettiği silahla sahte polis kimliği, rozet, polis yeleği ve kamuflajlarla yakalandı ve bunlardan ceza almadı" dedi.

'TAHLİYE KARARINDAN SONRA NE ZAMAN ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yaşananlar sonrası sesini duyurmaya çalıştığını dile getiren Rüya K., "Kendi adımı medya aracılığıyla duyurdum. Öldürülen kadınlardan daha şanslıydım. Ama bu tahliye kararından sonra ne zaman öleceğimi düşünüyorum. Acaba beni dövüp can çekiştirerek mi öldürecek ya da silahından çıkacak kurşunla mı? Bence serbest kalmasının nedeni de dosyaya bakan savcının son anda değişmesi. Birleştirilen dosyalarım varken savcı, mahkemeden 5 dakika müsaade istedi. Biz dışarı çıktık. Bu sürede olay yeri incelemeleri, darp raporları, beni iş yerimde dövdüğü sırada kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin hiçbirine baktığına ben inanmıyorum. 6 aylık ceza süresini göz önünde bulundurarak çıkardılar, bu adamı. Şimdi de haftanın 3 günü denetimli serbestlik verildi. Zaten denetimli serbestken benim iş yerim, evim basıldı; dayak yedim" diye konuştu.

'BEN ŞİMDİ ADALET İSTİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM'

Tarık K.'nin serbest bırakılmasıyla polis nezaretinde İstanbul’daki evini terk ettiğini dile getiren Rüya K., "Şu an farklı bir yerde yaşıyorum. Elektronik kelepçe beni ne kadar koruyabilir, bilmiyorum. Ben devlete sığınıyorum. Kadın cinayetleri bu kadar kolay olmamalı. Cezaların yaptırımı daha fazla olsa hiçbir kadın ölmeyecek. Ben buna inanıyorum. Ben bu süre zarfında çok yıprandım. Ailem, benden daha çok yıprandı. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz. Beni, öldükten sonra kimse savunmasın. Ben öldükten sonra kimse ‘Rüya için adalet’ demesin. Ben şimdi adalet istiyorum, yaşamak istiyorum. Hayatıma devam etmek, çalışmak istiyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Elim, kolum bağlı" dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Öte yandan Rüya K., eski eşinin serbest bırakılması kararına avukatı aracılığıyla itiraz ettiklerini belirterek, Tarık K.’nin daha önceden işlediği suçlardan yargılanmasına da devam edildiğini kaydetti.

DHA

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