HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şiddet uygulayan sevgilisine dehşeti yaşattı: Burnuma yumruk yiyince bıçakladım

Şiddet uygulayan sevgilisine dehşeti yaşattı: Burnuma yumruk yiyince bıçakladım

30.09.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı K.D.'yi (43) bıçaklayarak, ağır yaralayan N.A. (35), mahkemece tutuklandı. N.A.'nın ifadesinde, "Bana yumruk attı. Korkutmak için bıçağı aldım. Üzerime gelince istemeden yaraladım" dediği öğrenildi.

Şiddet uygulayan sevgilisine dehşeti yaşattı: Burnuma yumruk yiyince bıçakladım

Olay, dün sabah, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207’nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, K.D., birlikte yaşadığı kız arkadaşı N.A.’nın eve geç gelmesine sinirlenip darp etmeye başladı. Kaçmaya çalışan N.A. Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak, polisten yardım istedi. Mutfaktan bıçak alan N.A., erkek arkadaşı K.D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. KADES ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, N.A.’yı gözaltına alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.D. ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. K.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"BEN KENDİMİ KORUDUM, İSTEMEDEN OLDU"

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.A.’nın ifadesinde, "Beni kıskanıyordu. Geç geldiğim için beni darp etmek istedi. Bir anda anlamadım. Yumruk atınca burnum kanadı. Kendimi korumak için mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Üzerime gelince bıçakladım. İstemeden oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dehşete düşüren olay! Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladıDehşete düşüren olay! Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
PARTNERCem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!Cem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!
Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında kararŞişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.