Şiddetli basur ağrısı neden olur? Basur ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Basurun nedenleri çeşitlilik gösterir. Kabızlık, uzun süre tuvalette kalma, ağır yük kaldırma, hamilelik, obezite, aşırı zorlanma, düzensiz dışkılama alışkanlıkları ve genetik faktörler basurun ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca yaşla birlikte hemoroid riski artar. Basur ağrısı hemoroidin ciddiyetine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. İlk aşamada olan iç hemoroidler genellikle ağrısızdır ve sadece kanama veya tuvalette gerginlik hissi gibi semptomlara neden olurlar. Ancak daha ileri aşamalarda, dış hemoroidlerin iltihaplanması veya tromboze olması sonucu şiddetli ağrılar meydana gelebilir.

Şiddetli basur ağrısı neden olur?

Şiddetli basur ağrısının birçok nedeni olabilir. En yaygın şiddetli basur ağrısı nedenleri şunlardır:

Hemoroidlerin iltihaplanması veya enfeksiyonu: Hemoroidler anüs ve rektum çevresindeki damarların şişmesidir. İltihap veya enfeksiyon ağrıya, şişmeye ve tahrişe neden olabilir.

Hemoroidler anüs ve rektum çevresindeki damarların şişmesidir. İltihap veya enfeksiyon ağrıya, şişmeye ve tahrişe neden olabilir. Hemoroidlerin dışarı çıkması: Hemoroidler dışkılama sırasında zorlanma nedeniyle dışarı çıkabilir. Bu, ağrıya, kanama ve rahatsızlığa neden olabilir.

Hemoroidler dışkılama sırasında zorlanma nedeniyle dışarı çıkabilir. Bu, ağrıya, kanama ve rahatsızlığa neden olabilir. Hemoroidlerin tromboze olması: Hemoroidlerin içinde kan pıhtısı oluşması, şiddetli ağrıya neden olabilir.

Hemoroidlerin içinde kan pıhtısı oluşması, şiddetli ağrıya neden olabilir. Kabızlık veya ishal: Kabızlık veya ishal, dışkılama sırasında zorlanma ve hemoroitlerin gelişme riskini artırabilir.

Kabızlık veya ishal, dışkılama sırasında zorlanma ve hemoroitlerin gelişme riskini artırabilir. Ağır kaldırma: Ağır kaldırma, karın içi basıncı artırarak hemoroitlerin gelişme riskini artırabilir.

Ağır kaldırma, karın içi basıncı artırarak hemoroitlerin gelişme riskini artırabilir. Anal fissür: Anal fissür, anüsdeki bir yırtıktır. Ağrı, kaşıntı ve kanama gibi belirtilere neden olabilir.

Anal fissür, anüsdeki bir yırtıktır. Ağrı, kaşıntı ve kanama gibi belirtilere neden olabilir. Anal ülser: Anal ülser, anüsdeki bir ülserdir. Ağrı, kaşıntı ve kanama gibi belirtilere neden olabilir.

Anal ülser, anüsdeki bir ülserdir. Ağrı, kaşıntı ve kanama gibi belirtilere neden olabilir. Anal kanser: Anal kanser, anüs bölgesindeki kanserdir. Ağrı, kaşıntı, kanama ve dışkıda değişiklik gibi belirtilere neden olabilir.

Şiddetli basur ağrısı yaşıyorsanız, bir doktora görünmeniz önemlidir. Doktor, ağrının nedenini teşhis etmek ve uygun tedaviyi önermek için bir muayene ve test yapacaktır.

Basur ağrısına ne iyi gelir?

Basur ağrısını hafifletmek veya tedavi etmek için birkaç yöntem ve önlem vardır. Basur ağrısı nasıl geçer konusunda yapılabilecek tedavi yöntemleri:

Yeterli lif alımı kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir ve basur ağrısını hafifletebilir. Meyve, sebze, tam tahıllı ürünler ve lif içeren gıdaları diyetinize eklemek faydalı olabilir.

Su tüketiminin yeterli olması dışkıyı yumuşatır ve tuvaletin daha kolay yapılmasına yardımcı olabilir.

Tuvalet ihtiyacınızı erteleme ve gereksiz zorlanmadan kaçınmak, basur ağrısını hafifletebilir.

Oturmak için ılık bir su dolu küvet veya oturma banyosu kullanmak, ağrıyı hafifletebilir. Bu anal bölgedeki kasların gevşemesine yardımcı olabilir.

Eczanelerde reçetesiz satılan hemoroid kremleri ve merhemleri, kaşıntıyı ve ağrıyı hafifletebilir.

Soğuk jel veya buz torbaları şişmiş hemoroidlere uygulandığında ağrıyı hafifletebilir.

Daha ciddi durumlarda doktorlar hemoroidleri sıkıştırmak için elastik bantlar kullanabilirler.

Şiddetli basur durumlarında cerrahi müdahale gerekebilir. Hemoroidin cerrahi olarak çıkarılması veya diğer prosedürler ağrıyı gidermeye yardımcı olabilir.

Basur ağrısı için evde ne yapılabilir?

Basur ağrısı için evde yapılabilecek yöntemler daha çok uzun vadeli sonuçlar getirecek yöntemlerdir. Örneğin bol lifli gıdalar tüketmek dışkının yumuşamasına ve dışkılama sırasında daha kolay geçmesine yardımcı olur. Bu hemoroitlerin şişmesini ve ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bol lifli gıdalar arasında meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve kuru yemişler bulunur. Basur ağrısı için evde yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Ağrı kesici ilaçlar kullanabilirsiniz. Aspirin, ibuprofen veya naproksen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler, basur ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Hemoroid kremleri veya merhemleri kullanabilirsiniz. Bu ürünler ağrıyı, şişliği ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir.

Soğuk kompres uygulayın. Soğuk kompres, ağrıyı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Anal bölgeyi temiz tutun. Dışkılama yaptıktan sonra anüs bölgesini ılık suyla yıkayın.

Anal bölgeyi tahriş edebilecek ürünlerden kaçının. Sentetik kumaşlar, dar kıyafetler ve parfümlü ürünler anal bölgeyi tahriş edebilir.

Düzenli egzersiz yapın. Düzenli egzersiz karın kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur ve bu da dışkılama sırasında zorlanma riskini azaltır.

Basur için hangi ağrı kesici kullanılır?

Daha şiddetli basur ağrısı için, doktorunuz reçeteli ağrı kesiciler önerebilir. Bu ilaçlar arasında opioid ağrı kesiciler ve topikal anestezikler bulunur. Bunun dışında bazı reçetesiz satılan ağrı kesiciler, basur ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ancak herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.





