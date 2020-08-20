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  4. Şiddetli fırtına TIR'ı devirdi! O anlar böyle görüntülendi

Şiddetli fırtına TIR'ı devirdi! O anlar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar bir TIR’ı devirdi. O anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Florida eyaletinde etkisini gösteren fırtına ile birlikte esen şiddetli rüzgarlar bir TIR’ı devirdi. Eyalette bulunan DeLand ilçesinde otoyolda ilerleyen TIR’ın devrildiği o anlar ise araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yerel medya, TIR sürücüsün kazayı yara almadan atlattığını duyururken; polis, görüntüleri, “Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz” ifadeleriyle yayınladı. Öte yandan, şiddetli rüzgarın elektrik direklerini de devirdiği 11 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği ifade edildi.

(ABD)


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