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Şiddetli karın ağrısının nedeni herkesi şok etti! Yanlış teşhis nedeniyle apandisti alındı ama gerçekler bambaşkaydı...

17.01.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı madde yutma vakaları oldukça dikkat çekici olabiliyor. Psikolojik rahatsızlık, merak ve çeşitli hastalıklar nedeniyle yutulan yabancı maddeler hastalara ciddi zararlar verebiliyor. Şiddetli karın ağrısı yaşayan 4 yaşındaki çocuğun karnından çıkanlar ebeveynlerini ve doktorları şok etti.

Şiddetli karın ağrısının nedeni herkesi şok etti! Yanlış teşhis nedeniyle apandisti alındı ama gerçekler bambaşkaydı...

4 yaşındaki bir erkek çocuğu iki gün boyunca "çok sayıda kusma ve kabızlık nöbeti" de dahil olmak üzere "kolik karın" ağrısı yaşadıktan sonra ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk muayenenin ardından doktorlar çocuğa akut apandisit teşhisi koydu ve apandisini çıkardı. Ancak mide ağrısı devam etti ve hatta işlemden üç gün sonra safra kusmaya başladı.

HER ŞEY ULTRASONDA FARK EDİLDİ

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Semptomları iki gün sonra hala azalmadığında, doktorlar neyin yanlış olduğunu görmek için bir ultrason yaptılar. İşte o zaman çocuğun acısının şaşırtıcı nedenini keşfettiler: Çocuğun midesinde bir bilezik vardı. Eşlik eden röntgenler, çocuğun karın boşluğuna yerleştirilmiş opak bir boncuk halkasını gösteren yabancı cismi gösterdi. Ebeveynler, oğullarının olağandışı bir şey yuttuğunu görmedikleri için doktorlar kadar şaşkındı.

MANYETİK BONCUKLAR BAĞIRSAKLARINDA DELİK AÇMIŞTI

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Daha da kötüsü, vücuda sızan önemsiz şey çocuğun bağırsaklarını tıkıyor ve hatta bağırsaklarında delikler açıyordu. Daha fazla hasarı önlemek için doktorlar acil bir laparotomi - cerrahların karın boşluğunda bir kesi yaptıkları bir ameliyat - gerçekleştirdiler ve 18 altıgen şekilli manyetik boncuktan oluşan bileziği çıkardılar. Çocuğun bağırsak duvarındaki delikleri de onardılar.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

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Çocuk yapılan müdahalelerin ardından hızla iyileşti ve taburcu edildi. Takip randevularında sağlığının iyi olduğu ortaya çıktı. 2020'de yaşanan benzer bir olayda, Çin'de 5 yaşındaki bir çocuğun dört saatlik bir operasyon sırasında midesinden çıkarılması gereken 123 manyetik boncuk yuttuğu görüldü.


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