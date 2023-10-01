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Şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Araçlar suların altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

01.10.2023 18:45 | Son Güncelleme:
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Doğu Karadeniz'de yaşanan şiddetli yağış hayatı felç etti. Bazı araçlar suların altında kaldı. Esnaf Adem Çengi, "Olay beş dakikada oldu. Hiçbir önlem alamadık." dedi. Başta Sürmene olmak üzeri Trabzon'un birçok ilçesinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji ise Doğu Karadeniz'i fırtına nedeniyle bir kez daha uyardı.

Şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Araçlar suların altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokaklar göle, araçlar mahsur kaldı.

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VATANDAŞLAR DA MAHSUR KALDI

Sürmene’de akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur nedeniyle Çarşı Mahallesi sokağında bulunan eski polis karakolunun karşısındaki dere taştı, sanat sokağı sular altında kaldı. Yağış, yol seviyesinin altında olan bir istinat duvarını da aşarak içerisinde birçok aracın bulunduğu yere yayılarak araçları mahsur bıraktı. Aşırı yağış sonrası bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

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"BEŞ DAKİKADA OLDU"

İlçe esnaflarından Adem Çengi, "Olay beş dakikada oldu. Hiçbir önlem alamadık. Her taraftan bir anda su geldi" derken, Dursun Berber ise yağan yağmurun olduğu gibi dükkanından içeriye girdiğini ifade ederek, “Su yarıya kadar dükkanın içine girdi. Yukardan gelen su olduğu gibi buraya girdi. Yapacak bir şeyimiz yok. En son 20-30 sene önce böyle bir yağmur yağmıştı. Ama o da bu kadar yağmamıştı" diye konuştu.

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İlk belirlemelere göre yağış sonrası şu an bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

DİĞER İLÇELER DE ETKİLENDİ

Of, Sürmene, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, aşırı yağmurdan iş yerlerini su bastığını söyledi.

Ekiplerin olay yerinde çalıştığını belirten Üstün, "Tüm makinelerimiz ve elemanlarımız sahada çalışıyor. Yağış azalmaya, sular da çekilmeye başladı. Tabii iş yerlerinde zararlar var." ifadesini kullandı.

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Üstün, ilçede yağış nedeniyle ufak tefek heyelanların da yaşandığını belirterek iş makineleriyle söz konusu alanlarda da çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

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Kentte aniden etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve işyerini su basarken vatandaşlar evlerindeki suyu çıkarmak için çaba sarf etti. Sağanak nedeniyle Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'nın istinat duvarı devrildi. Devrilen duvardan kopan parçalar ise yola saçıldı. Ayrıca Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarına dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanaktan olumsuz etkilenen vatandaşlar her yağmurda bu tür sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

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DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan uyarıda Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği duyuruldu. Duyuruda şöyle denildi;

"Doğu Karadenizde rüzgarın yarın (02.10.2023 pazartesi)batı ve kuzeybatı doğusu, güneybatı yönleriden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.Fırtınanın salı günü (03.10,2023 ) sabah saatlerinde etkisinı kaybetmesi beklenmektedir." (İHA-DHA-AA)

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