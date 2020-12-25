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Sıfır aldığı aracın boyalı olduğunu söyleyip değiştirilmesini istedi

25.12.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Sıfır aldığı aracın boyalı olduğunu söyleyip değiştirilmesini istedi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan İrfan Girgir (60), 3 ay önce 201 bin 600 TL'ye satın aldığı sıfır aracın kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boya ve cilalı çıktığını ileri sürdü. Girgir, aracının değiştirilmesi için avukatı aracılığıyla firmaya talepte bulunduklarını söyledi.

Gelibolu ilçesinde boya dükkanı işleten İrfan Girgin, 24 Eylül'de 140 bin TL kredi çekip, 35 bin TL peşinat vererek, 201 bin 600 TL'ye sıfır araç aldığını söyledi. Aracın teslim edilmesini beklediği sırada, firma yetkililerinin kendisine dolu yağışından dolayı gecikme olacağını söylediğini anlatan İrfan Girgin, 26 Ekim günü aracına kavuştuğunu belirtti. Ancak Girgin, teslim aldığı aracının kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boyalı ve cilalı olduğunu fark etti.

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Yeni satın aldığı aracın üzerinde fabrikasyon boya hataları olduğunu belirten Girgin, "Bize, doludan dolayı aracımızı biraz gecikmeli olarak teslim alacağımız beyan edildi. Aracımızı aşağı yukarı 40 gün bekleyerek aldık. Fakat araç gelince hatalarını gördük. Biz aracın üzerindeki boya hatalarını bagaj kapısını açtığımızda fark ettik. Aracı satın aldığımız firma ve servisle görüştüğümüzde, 'haklısınız' dendi. Aracı aldığımız firmanın genel merkezine bu konu iletildi. Aracımızı başka türlü hatalarından dolayı ekspertiz incelemesine soktuk ve ön kaputunun komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Bunu firmaya bildirdik ancak kabul etmek istemediler. Bize 3-4 bin TL ödemeyi teklif ettiler. Biz kabul etmiyoruz, yenisini istiyoruz" dedi.

Avukatı kanalıyla aracı aldıkları firmaya taleplerini ilettiklerini söyleyen İrfan Girgin, sonuç alamamaları halinde mahkemeye başvuracaklarını belirtti. (DHA)

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