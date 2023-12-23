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Sıfır arabalarla ilgili ortalığı karıştıran yeni görüntü! Yer İstanbul’da bir AVM’nin otoparkı…

23.12.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul’daki bir AVM'nin otoparkına sağlı sollu dizilmiş onlarca sıfır araç sosyal medyada stokçuluk iddialarını gündeme getirdi. O otoparktaki araçların sahibi olan firma yetkilisi konuştu. İşte AVM otoparkında sıra sıra dizilmiş onlarca sıfır araba ile ilgili stokçuluk iddiasının detayları ve firma yetkilisinin yaptığı o açıklamanın detayları…

Sıfır arabalarla ilgili ortalığı karıştıran yeni görüntü! Yer İstanbul’da bir AVM’nin otoparkı…

İstanbul Ayazağa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki otoparkta sağlı sollu park halinde onlarca sıfır kilometre aracın bulunması tartışma yarattı. AVM otoparkında çekilen görüntülerde “hepsi sıfır, hepsi 2023 model onlarca otomobil bir alışveriş merkezinin otoparkında peki bu araçlar niçin orada?” ifadeleri kullanılmıştı. Görüntülerin ardından da ‘araç stokçuluğu mu yapılıyor?’ iddiaları yeniden gündeme geldi.

Araçların ne zamandır orada tutulduğu ise bilinmiyor. Araçların hepsi 2023 model belli ki uzun süredir de hepsi o AVM’nin otoparkında tutuluyor. Çünkü üstleri tamamıyla tozla kaplanmış durumda… Sıfır araç sıkıntısı yıl boyunca gündem olmuş stokçuluk piyasayı altüst etmiş ve sonunda da Ticaret Bakanlığı’nın yaptırımları devreye girmişti.

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Sosyal medyada bu araçların da stoklandığı iddia edildi. Show Haber’in ulaştığı yetkililer ise stok değil filo açıklaması geldi.

Firma yetkilisi görüntüler üzerine stokçuluk yapıldığı iddialarını yalanlayarak “Öyle bir iddia doğru değil! Biz orada iş yapıyoruz, araçları alıyoruz, satıyoruz. Herhangi bir problem yok. Bununla alakalı herhangi bir açıklama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi” ifadelerini kullandı.

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AVM otopark haberler araba ayazağa sıfır otomobil
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