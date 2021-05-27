Sıfır araç aldı, 2 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Baki Çakmak (56), 10 yıl önce Menemen ilçesinde bulunan bir bayiden Renault marka Symbol 2011 model sıfır otomobil satın aldı. Otomobilini kullanmaya başlayan Baki Çakmak, iddiasına göre 2 ay sonra otomobilini yıkadığı esnada sol arka çamurluk kısmında bir anormallik fark etti. Elini sol arka kısımda bulunan çamurluğun üstüne koyan Çakmak, boyanın üzerinde ufak çıkıntılar görünce şoke oldu. Daha sonra otomobili aldığı bayiye giden ve durumu bildiren Çakmak, “İstediğin yere şikayet et, mahkemeye ver” yanıtını aldığını ileri sürerek, hukuki süreci başlattı.

2 AY SONRA ARACIN BOYALI OLDUĞUNU FARK ETTİ

Baki Çakmak, biraz birikim yaptıktan sonra sıfır otomobil almak için bayiye gittiğini söyleyerek, “1 Eylül 2010 tarihinde arabayı aldım. Ben titiz bir adamım. Paspasların üzerinde hala gazeteler durur, aracıma ayak değmedi. Aracı aldıktan 2 ay sonra aracımı yıkarken bir anormallik olduğunu gördüm ve şaşırdım. Elimi sürdüm ve aracın sol arka çamurluk kısmında vernik atmasının olduğunu gördüm. Yetkili servise aracı götürdüm ve onlar da bu arabanın boyalı olduğunu söylediler. ‘Ben bu aracı sıfır olarak aldım, nasıl boyalı?’ dedim. Ne yapacağımızı sorduğumda bana ‘Hukuki yollara git, müracaatını yap, istediğin yere şikayet et’ tarzında konuştular. Moralim bozuldu. Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat ettim, 8-9 aylık bir süreç sonunda misliyle değişim kararını aldılar” dedi.