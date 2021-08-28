Sıfır araçları taşıyan tır kaza yaptı! Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurda oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan D-400 karayolunun 16’ncı kilometresinde bulunan Yaban kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

SIFIR ARAÇLAR YOL KENARINA SAVRULDU

İddiaya göre sıfır kilometre lüks araç taşıyan Abdulrezzak C.’nin kullandığı tır ile sürücüsünün isimi öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın üzerinde bulunan 6 tane sıfır kilometre Hyundai marka lüks araçtan 3’ü yol kenarına savruldu. Savrulan araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya dönerken tır ve üzerinde kalan araçlar ile kamyonette maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)



