HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sıfır Bir' oyuncusu Ulaş Ünal kısa süre önce serbest kalmıştı! Bakın bu sefer hangi suçtan tutuklandı

'Sıfır Bir' oyuncusu Ulaş Ünal kısa süre önce serbest kalmıştı! Bakın bu sefer hangi suçtan tutuklandı

18.11.2023 11:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçen aylarda hırsızlık suçundan tutuklanan Sıfır Bir dizisiyle tanınan ve başka bir internet platformu dizisinde de rol alan Ulaş Ünal kısa süre önce serbest bırakılmıştı. Ünal'ın üzerinde bu sefer de uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ünal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Sıfır Bir' oyuncusu Ulaş Ünal kısa süre önce serbest kalmıştı! Bakın bu sefer hangi suçtan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, kentte Sıfır Bir dizisiyle tanınan ve başka bir internet platformu dizisinde de rol alan Ulaş Ünal ve yanındaki Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında satışa hazır 2 pakette 1,1 sentetik kannabinoid ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

"ÜZERİMDE SADECE HAP TAŞIRIM"

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerden Ünal'ın ifadesinde, "Uyuşturucuyu kendim kullanıyorum. Üzerimde sadece hap taşırım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal ve Semih Ç. tutuklanırken; Süleyman Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANMIŞ

Öte yandan Ulaş Ünal'ın, geçen aylarda Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bir avukatın cüzdanını çaldığı için tutuklandığı, kısa süre önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç cinayet! Kanlı kıyafetler ele geçirildi, detaylar ortaya çıktı: Öldürmeden önce...Korkunç cinayet! Kanlı kıyafetler ele geçirildi, detaylar ortaya çıktı: Öldürmeden önce...
İsrail ordusu, Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediİsrail ordusu, Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi
Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak! Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak!
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu sıfır bir
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Korkunç cinayet! Kanlı kıyafetler ele geçirildi, detaylar ortaya çıktı: Öldürmeden önce...

Korkunç cinayet! Kanlı kıyafetler ele geçirildi, detaylar ortaya çıktı: Öldürmeden önce...

Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi

Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak!

Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi ve...

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi ve...

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.