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Sıfır kilometre aldığı araç boyalı ve değişenli çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 09:31 | Son Güncelleme

Yıllardır almayı hayal ettiği sıfır km araca kavuştuğunu düşünen tüketici, gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Aracın değişenli ve boyalı olduğunu öğrenen kişi, Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Akıllara durgunluk veren olayın fabrikanın hatası olduğuna karar verildi. Verilen karar yargıtay tarafından da onaylandı.

Sıfır kilometre aldığı araç boyalı ve değişenli çıktı

Özel bir şirkette çalışan genç, yıllardır hayalini kurduğu sıfır kilometre otomobili almak için 2015 yılında bir otomobil bayiine gitti. 67 bin TL bedelle aldığı otomobilin kısa bir süre sonra bagaj kısmında cam kırıkları görünce şok yaşadı. Bilirkişi tarafından otomobil üzerinde yapılan incelemelerde; aracın ön kaputunun boyalı olduğu, ön ve arka camının değişmiş olduğu, ön kaputunun boyalı olduğu, emniyet kemerinin bozuk olduğu anlaşıldı. Hemen otomobil firmasıyla irtibata geçen mağdur tüketici, aracın yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Tüm girişimlerine rağmen bayiiye derdini anlatamayan genç, Tüketici Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Davacı, araçtaki boyalı ve değişenli parçaları uzman kişilerce haricen tespit edildiğini, defalarca davalıya yazılı ve sözlü şekilde durumu bildirdiğini, ancak davalı tarafından cevap verilmediğini dile getirdi. Aracın gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek; ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini, bunun mümkün olması halinde aracın davalı tarafça alınarak faizi ile birlikte bedel iadesi yapılmasını talep etti. Davalı şirket ise davanın reddini diledi.
Mahkeme; davanın kabulüne, aracın misli ile değiştirilmesine karar verdi. Davalı şirket kararı temyiz etti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Emsal nitelikteki kararla birlikte, sıfır kilometre araç boyalı ya da değişenli çıkarsa yenisiyle değiştirilecek.

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