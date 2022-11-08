Sifonu çekmeden önce kontrol edin! Pankreas kanserinin anahtar belirtisi: Steatore

Pankreas kanseri, bağırsak alışkanlıklarınızla çok ilişkilidir. Pankreas kanseri belirtileri arasında birçok faktör olmasına rağmen, ilk işaretlere göre hareket etmemek, etkili iyileşme şansınızı tehlikeye atabilir. Uzmanlar, tuvalette yaşayabileceğiniz bir durumu anahtar semptom olabileceğini belitti.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

Pankreas kanseri belirtileri, belirsiz olabilir. Kimi zaman başka sağlık sorunları ile ilişkilendirilebilir. Göz ardı edilen ufak belirtiler pankreas kanseri teşhisini zorlaştırır. Bağırsak hareketleri, pankreas kanseri için anahtar sayılabilecek bir belirti veriyor olabilir.

STEATORE NEDİR?

Pankreas kanseri belirtisinin ilk işareti dışkıda saklanıyor olabilir. Steatore'nin açıklayıcı belirtilerini gözden kaçırmak zordur. Dışkıdaki aşırı yağlı yapı ve kötü koku pankreas kanseri ile ilişkili olabilir.

Steatore, dışkıda fazla miktarda yağ bulunmasıdır. Steatorenin eşlik ettiği ishaller, pankreasın ekzokrin bozuklukları, safra asiti eksikliği ve ince bağırsak hastalıkları olarak üç başlık altında değerlendirilir.

Bu tarz bir durum yaşıyorsanız en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.



