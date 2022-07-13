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Sifonu çekmeden önce mutlaka kontrol edin! Doktora gitmeniz gerekebilir

13.07.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdrar rengi ve kokusu sağlığınız hakkında siz fark etmiyor olsanız bile önemli ipuçları veriyor olabilir. Sifonu çekmeden önce klozeti kontrol etmekte fayda var. Genellikle fark edilmeyen veya normalmiş gibi görünen idrar rengi ve kokusu aslında sağlığınızla ilgili önemli ipuçları veriyor. Sağlığınız yerindeyse, düzenli besleniyorsanız, yeterince su içtiyseniz idrar rengi limonata sarısına benzer ve kokmaz. İdrar rengi değişmeye başladıysa ve koku geliyorsa doktora gitme zamanı geldi demek.

Sifonu çekmeden önce mutlaka kontrol edin! Doktora gitmeniz gerekebilir

Tuvalete girdiğinizde muhtemelen işinizi çabucak bitirip, sifonu çekip, ellerinizi yıkayıp, kurulayıp çıkıyorsunuz. Aslında sifonu çekmeden önce klozete bir göz atsanız sağlığınız için faydalı olabilir. Normalde idrar yüzde 95 su ve yüzde 5 diğer bileşiklerden oluşur. Sağlığınız iyiyse, yeterince su içtiyseniz ve düzgün beslendiyseniz idrarınız limonata rengine benzer bir renkte olur ve kokmaz. İdrarınız su gibi tertemiz ise fazla su içiyor olabilirsiniz. Bununla birlikte, bir şey olduğunda, kokular ortaya çıkmaya başlayabilir ve çiş rengi değiştirebilir. Bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa doktor randevusu almanız iyi olabilir.

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İDRAR KOKUSU

İdrar tatlı, meyveli bir koku yayıyorsa vücudunuzda bir şeylerin yanlış gittiği anlamına geliyor olabilir. Bu tarz koku diyabetin belirtisi olabilir. Diyabet, vücudun şekeri hücreye aktaramadığı ve bu nedenle fazla şekerin kan dolaşımında kaldığı bir durumdur. Fazla şeker sonunda idrarınıza karışır ve tatlı bir kokuyla birlikte idrar hacminde bir artışa neden olur. İdrar kokusunun yanı sıra daha sık tuvalete çıkmaya başladıysanız hemen bir doktora görünmelisiniz.

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Temizlik ürünlerinden veya kokulu tuzlardan amonyak kokusuna aşina olabilirsiniz. İdrarınız amonyak gibi kokmaya başlarsa, bu endişe kaynağı olabilir. Amonyak kokulu idrar karaciğer hastalığını işaret ediyor olabilir.

Kimse çürük yumurta kokusundan hoşlanmaz. İdrarınız çürük yumurta gibi kokuyorsa hemen doktorun yolunu tutmalısınız. Uzmanlara göre bu tip bir koku koli basili belirtisi olabilir.

İDRAR RENGİ

Eğer regl değilseniz ve idrarınız kırmızıysa önce ne yediğinizi düşünün. Pancar, böğürtlen gibi kan rengi meyve ve sebze yedikten sonra idrarınız da kırmızı olacaktır. Ancak yemediyseniz, böbrek taşı sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz.

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İdrar rengi yeşil ve mavi tonlarındaysa bakteriyel enfeksiyon geçiriyor olabilirsiniz.

İdrarınızın rengi turuncuysa bu dehidrasyonu işaret ediyor olabilir. Turuncu renkte idrar yaptıysanız en son ne zaman su içtiğinizi hatırlamaya çalışın.


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