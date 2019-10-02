Sigara denetçileri geliyor! Sağlık Bakanı'ndan 'fahri sigara denetçiliği' açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına başladı. TBMM'de günboyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sigara ile ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu belirten Bakan Koca, kapalı alanlarda sigara içimi ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır- kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak” dedi.