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Sigara denetçileri geliyor! Sağlık Bakanı'ndan 'fahri sigara denetçiliği' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 07:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, yeni sigara yasaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sigara için kapalı alan tanımını değiştirdiklerini belirten Bakan Koca, "En güzel yerler sigara içenlere, içmeyenler geride olmayacak. Fahri sigara denetçiliği gelecek. Ceza kesip kesmeyeceklerine karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca elektronik sigaranın da yasaklanacağını açıkladı.

Sigara denetçileri geliyor! Sağlık Bakanı'ndan 'fahri sigara denetçiliği' açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına başladı. TBMM'de günboyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sigara ile ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu belirten Bakan Koca, kapalı alanlarda sigara içimi ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır- kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak” dedi.

‘FAHRİ SİGARA DENETÇİLİĞİNİ GETİRİYORUZ’

Bakan Koca, halkın katılımını sağlamak amacıyla, ‘fahri sigara denetçiliğinin’ getirileceğini belirterek, “Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz” diye konuştu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklamasıSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

ELEKTRONİK SİGARA YASAĞI

Elektronik sigaranın ülkeye girişinin yasaklanacağını vurgulayan Bakan Koca, “Ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi” açıklamasında bulundu.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Her iş bitti bu kaldı. işgüzar adamlar kafasına göre ceza yazar artık millete
yandaş iş istiyor tabi imkân yaratmak lazım
HER TARAFTA SİGARA İÇİYORLAR HERKESTE BİLİYOR AMA YAPTIRIM YOK
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