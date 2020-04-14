Sigara bırakma yöntemleri! Sigara nasıl bırakılır?

Koronavirüs, herkesi aynı derecede etkilemiyor. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanlar ile sigara kullananları özellikle uyarıyor. Uzmanlar sigaranın koronavirüs riskini artırdığı ve hastalığın siggara içenlerde çok daha ağır sonuçlara yol açtığını belirtiyorlar. Bu nedenle sigara hattı büyük ilgi görme başladı. Vatandaşlar sigarayı bırakmak için yardım arayışındalar. eki sigara bırakma yöntemleri nelerdir, sigara nasıl bırakılır?..

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

Sigarayı bırakma konusunda yardım almaktan çekinmeyin. Burada paylaşacağımız bazı ipuçlarının yanında her zaman Sigara Bırakma hatta ALO 171’den destek alabileceğinizi unutmayın.

Sigarayı bırakmaya ‘kesin karar vermek' gerekir.

Sigarayı bırakmanın zor olabileceğini, ama asla ‘imkânsız' olmadığını unutmayın.

İlk baştan kendinize çok ileri olmayan sigarayı bırakma tarihi belirleyin.

Bunu ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize duyurun. Onlardan size destek olmalarını isteyin.

Sigara bırakma gününden önce tadı ve içimi hoşunuza gitmeyen, nikotini daha az olan bir markaya geçin.

Sigarayı kartonla değil tek paket olarak alın, yedek paket bulundurmayın.

Sigaranın tamamını değil yarısını için ve böylece içtiğiniz sigara miktarını azaltın.

Bulunduğunuz ortamda size sigarayı hatırlatacak çakmak, kibrit, kül tablası… gibi nesneleri kaldırın.

Yanınızda çakmak ve kibrit taşımayın, gerektiğinde bunları başkalarından isteyin.

Sigara bırakma günü geldiğinde elinizdeki tüm sigara paketlerini, kibrit veya çakmağınızı çöpe atın.

Kül tablalarını ortadan kaldırın. Evinizi temizletin ve havalandırın. Elbiselerinizi yıkatın, sigar kokan kıyafetleri temizlenmeden asla giymeyin.

Sigara içmekten hoşlandığınız ortamlardan uzak durun.

Televizyon seyrederken veya kitap okurken sigara içiyorsanız, bir süre bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin.

Kendinize daima bir meşguliyet bulun, boş kalmamaya dikkat edin.

Düzenli spor ve egzersiz yapmaya başlayın.

Şekersiz sakız, meselâ damla sakızı çiğneyin. Bol su için, ama çay, kahve ve alkolden uzak durun.

Elinizde sizi oyalayabilecek kalem, anahtarlık veya tespih bulundurun.

SİGARA BIRAKMA YÖNTEMLERİ

Sigara Bıraktırma Terapisti Emre Üstünuçar, psikolojik bağımlılık için mutlaka yardım alınması gerektiğinin altını çiziyor. İşte Üstünuçar’ın sigara bırakma yöntemleri ile ilgili değindikleri...

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN UYGUN YÖNTEM NASIL SEÇİLİR?

Sigarayı bırakan insanın, sigarayı bırakmada neyin önemli olduğunu bilmesinde fayda vardır.

Aslında fizyolojik bir bağımlılığın yarattığı çok ciddi bir psikolojik bağımlılıktır. Dolayısıyla sigara içen insanın kendisine zararlarının anlatılması yerine, nasıl bırakılması gerektiğinin gösterilmesinde fayda vardır.