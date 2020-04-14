Sigara bırakma yöntemleri! Sigara nasıl bırakılır?

Koronavirüs, herkesi aynı derecede etkilemiyor. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanlar ile sigara kullananları özellikle uyarıyor. Uzmanlar sigaranın koronavirüs riskini artırdığı ve hastalığın siggara içenlerde çok daha ağır sonuçlara yol açtığını belirtiyorlar. Bu nedenle sigara hattı büyük ilgi görme başladı. Vatandaşlar sigarayı bırakmak için yardım arayışındalar. eki sigara bırakma yöntemleri nelerdir, sigara nasıl bırakılır?..
Sigarayı bırakma konusunda yardım almaktan çekinmeyin. Burada paylaşacağımız bazı ipuçlarının yanında her zaman Sigara Bırakma hatta ALO 171’den destek alabileceğinizi unutmayın.
Sigara Bıraktırma Terapisti Emre Üstünuçar, psikolojik bağımlılık için mutlaka yardım alınması gerektiğinin altını çiziyor. İşte Üstünuçar’ın sigara bırakma yöntemleri ile ilgili değindikleri...
Sigarayı bırakan insanın, sigarayı bırakmada neyin önemli olduğunu bilmesinde fayda vardır.
Aslında fizyolojik bir bağımlılığın yarattığı çok ciddi bir psikolojik bağımlılıktır. Dolayısıyla sigara içen insanın kendisine zararlarının anlatılması yerine, nasıl bırakılması gerektiğinin gösterilmesinde fayda vardır.
Sigara - stres veya sigara - keyif ilişkisinin nasıl bitirileceği, sigara içmeden hayattan nasıl keyif alınacağının gösterilmesi ve mutlu bir içmeyen olmanın yollarının gösterilmesi lazımdır. Bir terapist bunları yapıyorsa, doğru yöntem odur.
Sigara, kesinlikle bir anda bırakılmalıdır. Azaltarak bırakan insanlar, azaltmalarına rağmen bırakmış olurlar. Eğer sigara azaltılırsa, her sigara arasındaki süre azaltılmış olur. Dolayısıyla dünyanın merkezi bir sonraki yakılacak sigara olur ve ödül olarak algılanmaya başlar.
Sigarayı azaltan insanlar da, büyük bir özlemle sigaraya geri döner ve bu sefer bırakma deneyimden önce daha ciddi bir psikolojik bağımlılıkla sigaraya devam ederler. Kısacası sigara azaltılarak değil, bir anda tamamen bırakılmalıdır.
Aslında nikotin bağımlılarının, sigarayı bırakmayı hazırlanmalarında yapılacak çok da fazla şey yoktur. Bizim önerimiz, kişinin sigarayı bırakma fikri başladığı andan itibaren, artık neden sigara içtiğini sorguluyor olmasıdır. Sigaranın zararlarına odaklanmaması, kurtulduktan sonra temiz, keyifli ve mutlu bir hayat yaşayacağına odaklanması sigara bırakma sürecinde ona bir parça destek olabilir.
Aslında o hazırlığı biz seansa gelenlerle birlikte yapıyoruz. Doğru hazırlık burada çok önemlidir. Kişi, bırakma aşamasında sigarasız hayata hazırlanmalıdır.