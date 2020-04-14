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Sigara bırakma yöntemleri! Sigara nasıl bırakılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Sigara kullanımı koronavirüs riskini 14 kat artırıyor. Uzmanlar ciğerleri ağır bir şekilde etkileyen koronavirüse karşı insanları sigaraya bırakmaya çağırıyor. Nitekim sigara bırakma hattı yoğun günler geçiriyor. Peki sigara bırakma yöntemleri nelerdir, sigara nasıl bırakılır?..

Sigara bırakma yöntemleri! Sigara nasıl bırakılır?

Koronavirüs, herkesi aynı derecede etkilemiyor. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanlar ile sigara kullananları özellikle uyarıyor. Uzmanlar sigaranın koronavirüs riskini artırdığı ve hastalığın siggara içenlerde çok daha ağır sonuçlara yol açtığını belirtiyorlar. Bu nedenle sigara hattı büyük ilgi görme başladı. Vatandaşlar sigarayı bırakmak için yardım arayışındalar. eki sigara bırakma yöntemleri nelerdir, sigara nasıl bırakılır?..

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

Sigarayı bırakma konusunda yardım almaktan çekinmeyin. Burada paylaşacağımız bazı ipuçlarının yanında her zaman Sigara Bırakma hatta ALO 171’den destek alabileceğinizi unutmayın.

  • Sigarayı bırakmaya ‘kesin karar vermek' gerekir.
  • Sigarayı bırakmanın zor olabileceğini, ama asla ‘imkânsız' olmadığını unutmayın.
  • İlk baştan kendinize çok ileri olmayan sigarayı bırakma tarihi belirleyin.
  • Bunu ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize duyurun. Onlardan size destek olmalarını isteyin.
  • Sigara bırakma gününden önce tadı ve içimi hoşunuza gitmeyen, nikotini daha az olan bir markaya geçin.
  • Sigarayı kartonla değil tek paket olarak alın, yedek paket bulundurmayın.
  • Sigaranın tamamını değil yarısını için ve böylece içtiğiniz sigara miktarını azaltın.
  • Bulunduğunuz ortamda size sigarayı hatırlatacak çakmak, kibrit, kül tablası… gibi nesneleri kaldırın.
  • Yanınızda çakmak ve kibrit taşımayın, gerektiğinde bunları başkalarından isteyin.
  • Sigara bırakma günü geldiğinde elinizdeki tüm sigara paketlerini, kibrit veya çakmağınızı çöpe atın.
  • Kül tablalarını ortadan kaldırın. Evinizi temizletin ve havalandırın. Elbiselerinizi yıkatın, sigar kokan kıyafetleri temizlenmeden asla giymeyin.
  • Sigara içmekten hoşlandığınız ortamlardan uzak durun.
  • Televizyon seyrederken veya kitap okurken sigara içiyorsanız, bir süre bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin.
  • Kendinize daima bir meşguliyet bulun, boş kalmamaya dikkat edin.
  • Düzenli spor ve egzersiz yapmaya başlayın.
  • Şekersiz sakız, meselâ damla sakızı çiğneyin. Bol su için, ama çay, kahve ve alkolden uzak durun.
  • Elinizde sizi oyalayabilecek kalem, anahtarlık veya tespih bulundurun.

SİGARA BIRAKMA YÖNTEMLERİ

Sigara Bıraktırma Terapisti Emre Üstünuçar, psikolojik bağımlılık için mutlaka yardım alınması gerektiğinin altını çiziyor. İşte Üstünuçar’ın sigara bırakma yöntemleri ile ilgili değindikleri...

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN UYGUN YÖNTEM NASIL SEÇİLİR?

Sigarayı bırakan insanın, sigarayı bırakmada neyin önemli olduğunu bilmesinde fayda vardır.
Aslında fizyolojik bir bağımlılığın yarattığı çok ciddi bir psikolojik bağımlılıktır. Dolayısıyla sigara içen insanın kendisine zararlarının anlatılması yerine, nasıl bırakılması gerektiğinin gösterilmesinde fayda vardır.

Sigara - stres veya sigara - keyif ilişkisinin nasıl bitirileceği, sigara içmeden hayattan nasıl keyif alınacağının gösterilmesi ve mutlu bir içmeyen olmanın yollarının gösterilmesi lazımdır. Bir terapist bunları yapıyorsa, doğru yöntem odur.

SİGARA YAVAŞ YAVAŞ MI BİR ANDA MI BIRAKILMALIDIR?

Sigara, kesinlikle bir anda bırakılmalıdır. Azaltarak bırakan insanlar, azaltmalarına rağmen bırakmış olurlar. Eğer sigara azaltılırsa, her sigara arasındaki süre azaltılmış olur. Dolayısıyla dünyanın merkezi bir sonraki yakılacak sigara olur ve ödül olarak algılanmaya başlar.

Sigarayı azaltan insanlar da, büyük bir özlemle sigaraya geri döner ve bu sefer bırakma deneyimden önce daha ciddi bir psikolojik bağımlılıkla sigaraya devam ederler. Kısacası sigara azaltılarak değil, bir anda tamamen bırakılmalıdır.

SİGARA BIRAKMAYA NASIL HAZIRLANILMALI?

Aslında nikotin bağımlılarının, sigarayı bırakmayı hazırlanmalarında yapılacak çok da fazla şey yoktur. Bizim önerimiz, kişinin sigarayı bırakma fikri başladığı andan itibaren, artık neden sigara içtiğini sorguluyor olmasıdır. Sigaranın zararlarına odaklanmaması, kurtulduktan sonra temiz, keyifli ve mutlu bir hayat yaşayacağına odaklanması sigara bırakma sürecinde ona bir parça destek olabilir.

Aslında o hazırlığı biz seansa gelenlerle birlikte yapıyoruz. Doğru hazırlık burada çok önemlidir. Kişi, bırakma aşamasında sigarasız hayata hazırlanmalıdır.

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