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Sigara içen sürücülere para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

AKSARAY ve Karaman'da polis ekipleri, araç kullanırken sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası uyguladı.

Sigara içen sürücülere para cezası

Erkan ALTUNTAŞ- Muammer ŞEN/AKSARAY, KARAMAN, (DHA)- AKSARAY ve Karaman'da polis ekipleri, araç kullanırken sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası uyguladı.
'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü' hakkındaki kanunda, 2013 yılında yapılan değişiklikle, 'Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında' tütün tüketilmesi yasaklanmıştı. Aksaray'da trafik polisleri bugün kentin farklı noktalarında araç sürücülerinin sigara içip, içmediğini kontrol etti. Sigara içen 10 sürücüye Kabahatler Kanunu'nun 'Tütün mamullerinin tüketilmesi' maddesi kapsamında 153'er lira para cezası uyguladı. Hakkında para cezası uygulanan bir sürücü, cezaya tepki gösterip, tutanağı yırtıp, uzaklaştı.
Araç içinde sigara içtiği için ceza yazılan sürücü İsrafil Akpınar ise ''Mecbur ödeyeceğiz, ama bence mantıksız. Kendi arabamızda da içemeyeceksek nerede içeceğiz? Evimizde içemiyoruz, kapalı yerlerde içemiyoruz, hastane, okul avlusunda içemiyoruz. Nerede içeceğiz? Ölelim o zaman. Tiryaki diye vatandaşın üzerine bu kadar gelinmez ki'' dedi.
Karaman'da da trafik polisleri, kentin 12 noktasında 200 polisle, sürücülerin sigara içip, içmediğini kontrol etti. Durdurdukları her aracın sürücüsüne, sigara yasağıyla ve uygulanan para cezasıyla ilgili bilgileri anlattı. Sigara içen sürücülere de Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uyguladı.

​FOTOĞRAFLI

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