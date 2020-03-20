HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sigara koronavirüs riskini yüzde 14 arttırıyor

Sigara koronavirüs riskini yüzde 14 arttırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bilimsel araştırmalara göre, dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınında sigara kullananların yüzde 14 daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

Sigara koronavirüs riskini yüzde 14 arttırıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) salgınında sigara kullananların diğer insanlara göre yüzde 14 daha fazla risk altında olduğu ortaya çıktı.

Bir tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya dikkat çeken Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "COVID-19’a yakalanan 78 hasta üzerinde yapılan araştırmada, sigara kullananlarda COVID-19’a bağlı zatürre gelişme riskinin yüzde 14 daha yüksek olduğu tespit edildi” dedi.

'SİGARA SİLYALARIN ÇALIŞMASINI BASKILIYOR'

Sigara ve e-sigara kullanımının akciğerlerde enfeksiyona ve bağışıklık sisteminin bir ölçüde baskılanmasına sebep olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın, "Sigara, solunum yollarında bulunan, adına silya denen kıl benzeri mekanizmanın çalışmasını zorlaştırıyor. Bu silyalar, tüm solunum yolunu kaplıyor ve solunum güzergahının tersine doğru çalışarak, havayla birlikte vücuda giren, mukusların tuttuğu ve balgam yoluyla dışarı atılan partiküllerin ağız ve buruna doğru ilerlemesini sağlıyor. Sigara işte bu silyaların üstüne fazladan yük bindirerek çalışmasını zorlaştırıyor. Bu da solunum yollarının ve akciğerlerin temizlenmesini zorlaştırıyor” diye konuştu.

Sigara ve e-sigaranın akciğerlerdeki solunum yolu enfeksiyonu sırasında, enfeksiyonu temizlemekten sorumlu olan 'nötrofil' adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapısına da zarar verdiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın şunları söyledi: "North Carolina Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve immünoloji araştırmaları sırasında e-sigara dumanına maruz kaldıktan sonra streptokok bakterileri ve grip virüsüyle aşılanan farelerin hayatta kalma şanslarının oldukça azaldığı tespit edildi. Buna sigara ve e-sigara dumanının nötrofil adlı beyaz kan hücrelerinin çalışmasını engellemesinin neden olduğu tahmin ediliyor. Solunum yollarında görev yapan bu bağışıklık hücrelerinin çalışmasının baskılanması da, başta COVID-19 olmak üzere birçok solunum yolu hastalığının gelişimini kolaylaştırıyor”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Bağışıklık güçlendirmek için bu egzersizler şartBağışıklık güçlendirmek için bu egzersizler şart
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koronavirüs korunma yöntemleri koronavirüse karşı önlem

En Çok Okunan Haberler

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Türkiye eve kapanınca havalar da değişti

Türkiye eve kapanınca havalar da değişti

79 yaşındaki hasta koronavirüsü o ilaçla yendi

79 yaşındaki hasta koronavirüsü o ilaçla yendi

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu

Süper bilgisayar virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu

Koronavirüsten korunmak için ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz?

Ellerimizi düzgün yıkadığımızı sanıyoruz ama... İşte sonuç!

70'ten fazla faydası var: Propolis bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi

Bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi

Koronavirüs kaygısından kurtulmak için nefes egzersizleri önerisi

Bağışıklık güçlendirmek için bu egzersizler şart

Hastalıktan daha hızlı yayılıyor: Koronavirüs hakkında 13 şehir efsanesi

Hastalıktan daha hızlı yayılıyor!

Kendinizde hastalık belirtisi aramayın

Hastalık belirtileri ararken panik atak yaşamayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.