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Sigara külünden eteği tutuşan kadın hayatını kaybetti

29.06.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sigara külünden eteğinin tutuşturması sonucu alevler içinde kalan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sigara külünden eteği tutuşan kadın hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara külünün eteğinin üzerine düşüp eteğin yanması sonucu alevler içinde kalan 55 yaşındaki İfaket A. yaralanarak hastanelik oldu.

Terme Devlet Hastanesine kaldırılan İfaket A. ilk müdahalesinin ardından Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan İfaket A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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