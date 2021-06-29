Sigara külünden eteği tutuşan kadın hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara külünün eteğinin üzerine düşüp eteğin yanması sonucu alevler içinde kalan 55 yaşındaki İfaket A. yaralanarak hastanelik oldu.

Terme Devlet Hastanesine kaldırılan İfaket A. ilk müdahalesinin ardından Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan İfaket A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



