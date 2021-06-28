HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıkım çalışmasında dehşete düşüren ölüm! Feci şekilde hayatını kaybetti

Yıkım çalışmasında dehşete düşüren ölüm! Feci şekilde hayatını kaybetti

28.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da eski binanın yıkım çalışmalarını yapan iş makinesiyle yan binanın duvarı arasına sıkışan 30 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Yıkım çalışmasında dehşete düşüren ölüm! Feci şekilde hayatını kaybetti

Olay Osmangazi’ye bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Asteğmen Murat Özgün sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bir binanın yıkımını yapan ekskavatör operatörü İ.A., makinenin etrafında yıkım çalışmalarına yardım eden ve inşaat sahasını sulayan 30 yaşındaki Yunus Emre Koçdemir’i fark etmedi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Ekskavatörün manevra yaptığı esnada arkasında bulunan Koçdemir, yan binanın duvarıyla iş makinesi arasında kalarak feci şekilde can verdi. İddiaya göre iş makinesinin operatörü İ. A., Koçdemir’in sıkıştığını fark etmeden çalışmasına bir süre daha devam etti. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine iş makinesinden inen İ.A., Yunus Emre Koçdemir’in cansız bedenini yerde görünce fenalaşarak bayıldı.

Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdiBir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, Koçdemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Operatör İ.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

1

"ÇOCUĞU SIKIŞTIRDIĞINI GÖRDÜK"

Olay anında gürültüyle irkildiğini aktaran mahalle esnafı Selim Gümüş, "Kepçe çalışırken inşaat alanında dolaşıyordu. Ya alanı ıslatıyordu, ya da bir şeyler almaya çalışıyordu. Biz çalışırken bir gürültü duyduk. O anda arkamızı dönünce kepçenin çocuğu sıkıştırdığını gördük. Yere düştü. Biz dışarı koştuk. Operatörü bağırarak uyardık. Yaklaşık 1 dakika kadar çalışmaya devam etti. Operatör durduktan sonra aşağı inince feryat etmeye başladı ve bayıldı. Daha 3 gün önce başladılar yıkıma. Çok üzücü bir hadise" dedi.

İŞ MAKİNESİNİN SAHİBİNİN OĞLU OLDUĞU BELİRLENDİ

Koçdemir’in ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldiğinde acı bir detay daha ortaya çıktı. Binanın yıkımını yapan iş makinesinin sahibinin Yunus Emre Koçdemir’in babası Yaşar Koçdemir olduğu öğrenildi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
Sosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşününSosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşünün
Engelli kardeşlerin maaş kartlarına 8 yıl boyunca el koymuşEngelli kardeşlerin maaş kartlarına 8 yıl boyunca el koymuş
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Son hali şaşırttı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Son hali şaşırttı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.