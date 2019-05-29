Sigara, mesaneye de düşman

İSTANBUL (AA) - Üroloji ve üroonkoloji uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, sigara kullanan kişilerde mesane kanseri oranının içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla olduğu belirtti.

Özbek, mayıs ayının "Mesane Kanseri Farkındalık Ayı" ve 31 Mayıs'ın "Dünya Tütünsüz Günü" olması sebebiyle yaptığı açıklamada, sigaranın sadece akciğer kanseri için değil mesane kanserine yakalanmada da ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.

Mesane kanserinin en önemli sebeplerinden birinin ve vakaların yarısının sorumlusunun tütün ve sigara kullanımı olduğunu vurgulayan Özbek, son yapılan araştırmalarda Türkiye'de 17 milyon sigara içicisinin olduğu ortaya konarken, erkeklerin büyük oranda kadınların önüne geçtiğini kaydetti.

Özbek, sigara ile alınan kanser yapıcı maddelerin böbreklerden süzülerek idrar yollarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "İdrar mesane içinde uzun süre kaldığı için, kanser yapıcı etkisini en çok mesanede gösteriyor. Sigara kullanan kişilerde mesane kanseri oranının içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla olduğu verilerle ortaya konuyor. Ayrıca, tütün kullanan kişilerde hastalık saptandığında, daha ilerlemiş evrede oluyor. Teşhis sonrası içmeye devam etmek, tedavilerden alınan sonuçları olumsuz etkiliyor, hastalığın tekrarlama ve ilerleme olasılığını arttırıyor. Tütün kullanımı süresi ve yoğunluğunun, mesane kanserine yakalanmayla direkt ilişkisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.