Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Son gelen zam ile BAT, Philip Morris ve JTI Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.
160 ülkede satış yapan uluslararası tütün şirketi Philip Morris'in sigaraları ile British American Tobacco (BAT) ve JTI'ın sigaralarının fiyatları merak konusu oldu. Son zamla birlikte en pahalı sigara fiyatı 40 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 23,50 TL oldu.
Son gelen zam sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları şu şekildedir:
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL
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