HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

22.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? Konuya ilişkin detaylar ve güncel fiyat listesi haberimizde...

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Son gelen zam ile BAT, Philip Morris ve JTI Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

160 ülkede satış yapan uluslararası tütün şirketi Philip Morris'in sigaraları ile British American Tobacco (BAT) ve JTI'ın sigaralarının fiyatları merak konusu oldu. Son zamla birlikte en pahalı sigara fiyatı 40 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 23,50 TL oldu.

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

HANGİ SİGARAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Son gelen zam sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları şu şekildedir:

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI İLE JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL?
Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.