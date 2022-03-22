Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? 22 Mart 2022 Salı

Sigara zammı son dakika güncel fiyat listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Son gelen zam ile BAT, Philip Morris ve JTI Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

160 ülkede satış yapan uluslararası tütün şirketi Philip Morris'in sigaraları ile British American Tobacco (BAT) ve JTI'ın sigaralarının fiyatları merak konusu oldu. Son zamla birlikte en pahalı sigara fiyatı 40 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 23,50 TL oldu.

HANGİ SİGARAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Son gelen zam sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları şu şekildedir:

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI İLE JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL



