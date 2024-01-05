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Sigara zammı sonrası alkole de zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

05.01.2024 18:20 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte zam haberleri art arda gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde artan sigara fiyatları sonrasında bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna paket başına zam yapıldığını dün duyurmuştu. Dündar bu kez de alkole gelen zammı paylaştı.

Sigara zammı sonrası alkole de zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlanan maaşlar sonrası birçok kalemde fiyat artışı gözlendi. Onlardan biri de sigara oldu. Geçtiğimiz günlerde 2 sigara grubuna da zam gelmişti. En ucuz sigara 52 TL olmuştu.

EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.

Sigaraya bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar... Sigaraya bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar...

ALKOLE YÜZDE 35 ZAM!

Sigaraya yapılan zamlardan sonra bir de alkole zam geldi.

Bir alkol grubuna daha zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı. En pahalı rakı 1275, en ucuz rakının fiyatı da 339 TL'ye yükseldi.

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