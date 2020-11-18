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Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler değişiyor? Sigarayı bıraktığınızda farkı hissedeceksiniz!

18.11.2020 17:32 | Son Güncelleme:
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Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler değişiyor? Sigarayı bıraktığınızda farkı hissedeceksiniz!

Sigara tüketmek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul ediliyor. Koronavirüsün akciğerlerindeki olumsuz etkilerinin gölgesinde sigara aslında birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Sigaranın zararları en fazla ve en hızlı solunum sisteminde görülürken Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre tüm kanser hastalıklarının temelinde tütün tüketimi yatıyor.

Sigara tüketimi dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak biliniyor. Yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahip olan sigara dumanın solunması pasif içicilik problemini de ortaya çıkartıyor. Günümüzde ise sigara tüketimindeki artış, sigara ve sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını her geçen artıyor. Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra vücutta olumlu yönde değişiklik yaşanmaya başlıyor. Peki sigarayı bırakınca vücutta neler değişiyor?

SİGARANIN YOL AÇTIĞI SAĞLIK SORUNLARI NELERDİR?

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Kamu spotları ve çeşitli uyarı işaretleriyle sigaranın zararı mümkün olduğunca bağımlılara anlatılmaya çalışıyor. Katran, amonyak, arsenik böcek zehri gibi 4 bin 500’e aşkın kimyasal zehri tek bir nefeste vücutta dolaştıran sigaranın birçok hastalığa neden olduğu biliniyor. Sigara kalp ve damar hastalıkları, damarlarda tıkanma ve buna bağlı olarak felç, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma, gebelikte sigara içilmesi ise erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise anne sütünün kesilmesine yol açıyor.

SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA VÜCUTTA NELER OLUYOR?

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Sigarayı bıraktıktan sonraki 12 dakika içinde vücutta somut değişiklikler yaşanmaya başlanıyor. Son içilen sigaradan sadece 12 dakika sonra tansiyon ve kalp atışları normale dönüyor. 2 saat sonra nikotin vücudu terk etmeye başlıyor ve 12 saatin sonrasında sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımı temizleniyor. Kan dolaşımının temizlenmesi ise ciğerlerin daha yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşiyor. Kan dolaşımının hızlanması yürüme, koşma gibi efor sarf ettiren aktivitelerde yaşanan zorlukları önlüyor. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya iniyor. 6 saat sonra kalp atışı hızı ve kan basıncı düşmeye başlıyor. 2 gün sonra tat ve koku duyuları keskinleşir. 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi sorunlar azalır ve akciğerler güçleniyor. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarı yarıya iniyor hatta hiç sigara içmemiş bir kişinin risk oranıyla aynı noktaya geliyor.

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