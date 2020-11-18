Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler değişiyor? Sigarayı bıraktığınızda farkı hissedeceksiniz!

Sigara tüketimi dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak biliniyor. Yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahip olan sigara dumanın solunması pasif içicilik problemini de ortaya çıkartıyor. Günümüzde ise sigara tüketimindeki artış, sigara ve sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını her geçen artıyor. Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra vücutta olumlu yönde değişiklik yaşanmaya başlıyor. Peki sigarayı bırakınca vücutta neler değişiyor?

SİGARANIN YOL AÇTIĞI SAĞLIK SORUNLARI NELERDİR?

Kamu spotları ve çeşitli uyarı işaretleriyle sigaranın zararı mümkün olduğunca bağımlılara anlatılmaya çalışıyor. Katran, amonyak, arsenik böcek zehri gibi 4 bin 500’e aşkın kimyasal zehri tek bir nefeste vücutta dolaştıran sigaranın birçok hastalığa neden olduğu biliniyor. Sigara kalp ve damar hastalıkları, damarlarda tıkanma ve buna bağlı olarak felç, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma, gebelikte sigara içilmesi ise erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise anne sütünün kesilmesine yol açıyor.