Sığınmacıların gece vakti umut ile ölüm arasındaki yolculuğu

Günlerdir Ege denizinde meydana gelen fırtınadan karşıya geçemeyen sığınmacılar havanın güzel olmasını fırsat bilip Bodrum’dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan'ın Kos adasına geçmek için harekete geçtiler. Şişme Botlarla Akyarlar sahili Fener burnu mevkisine gelen yaklaşık 40 Suriyeli, Filistinli, Pakistanlı olduğu görülen yaklaşık 40 kişi Kos adasına geçmek için bekleyişe geçti. Şişme botları ile gelen sığınmacılar, botları şişirdikten sonra ayakkabılarını bir çuvala koyarak botu denize indirdi. Can yeleklerini giyen sığınmacılar 5 kişilik bota yaklaşık 25 kişi binerek Ege denizine açıldı. Ardından bir gurup daha aynı bölgeye ellerinde şişme botla gelerek pompa yardımıyla botu şişirdi. Yanlarında getirdikleri motoru bota takan sığınmacılar 2 metrelik şişme bota doluşarak çıkış yaptı. Karanlık sularda kaybolan mülteciler karşıya geçmek için büyük çaba sar ettiği görüldü.

DENİZDE HAREKETLİ SAATLER

Sığınmacıların Yunanistan'ın Kos adasına geçişi sırasında Türk ve Yunan karasularında ise hareketli saatler yaşandığı görüldü. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 botu karasularında kuş uçurtmazken Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise bir an olsun bölgeden ayrılmadığı görüldü.