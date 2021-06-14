Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, işçi ve memurların 15 Haziran Pazar ilk işinin aşı randevusu almak olacağını tavsiye etmesinin ardından aşı randevusunun nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki sigortalı çalışan işçiler aşı randevusu alabilir mi? BionTech Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

SİGORTALI ÇALIŞAN İŞÇİLER AŞI RANDEVUSU ALABİLİR Mİ?

Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, işçi ve memurların tamamı için yarın (15 Haziran) yeni bir gün başladığını duyurdu. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar için, "Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" diye yazdı.

İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

BİONTECH SİNOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından aşı randevusunun nasıl ve nereden alınacağı en çok merak edilen konular arasına girdi. Aşı randevusu MHRS ve e-nabız üzerinden alınabileceği gibi Alo 182 hattını arayarak da randevu alınabilir.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Üye değilseniz MHRS uygulamasına üye olduktan sonra giriş yapabilir, üyeyseniz TC kimlik no ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra talep ettiğiniz hastane ve hekimi seçip aşı randevunuzu alabilirsiniz.