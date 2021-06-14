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Sigortalı çalışan işçiler aşı randevusu alabilir mi? BionTech Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

14.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca, bütün işçi ve memurların yarın (15 Haziran) aşı randevusu almasını tavsiye etti. Bunun ardından "Sigortalı çalışan işçiler aşı randevusu alabilir mi?" , "BionTech Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Sigortalı çalışan işçiler aşı randevusu alabilir mi? BionTech Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, işçi ve memurların 15 Haziran Pazar ilk işinin aşı randevusu almak olacağını tavsiye etmesinin ardından aşı randevusunun nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki sigortalı çalışan işçiler aşı randevusu alabilir mi? BionTech Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

SİGORTALI ÇALIŞAN İŞÇİLER AŞI RANDEVUSU ALABİLİR Mİ?

Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, işçi ve memurların tamamı için yarın (15 Haziran) yeni bir gün başladığını duyurdu. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar için, "Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" diye yazdı.

BİONTECH SİNOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından aşı randevusunun nasıl ve nereden alınacağı en çok merak edilen konular arasına girdi. Aşı randevusu MHRS ve e-nabız üzerinden alınabileceği gibi Alo 182 hattını arayarak da randevu alınabilir.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Üye değilseniz MHRS uygulamasına üye olduktan sonra giriş yapabilir, üyeyseniz TC kimlik no ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra talep ettiğiniz hastane ve hekimi seçip aşı randevunuzu alabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra "Hastane randevusu al" kısmına tıklamanız gerekir. Burada "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayıp istenilen bilgileri girin.

Sigortalı çalışan işçiler aşı randevusu alabilir mi? BionTech Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

ALO 182 İLE RANDEVU ALMA

Alo 182'yi arayarak da aşı randevusu oluşturabilirsiniz. Alo 182 ile kendinize en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevu talep edebilirsiniz.

E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

“enabiz.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapın. Burada, e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Giriş yaptıktan sonra “aşı randevusu alma” seçeneğine tıklayın. Size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerinden sunulacak. Talep ettiğiniz seçeneği seçip aşı randevunuzu oluşturun.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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