Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, işçi ve memurların 15 Haziran Pazar ilk işinin aşı randevusu almak olacağını tavsiye etmesinin ardından aşı randevusunun nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki sigortalı çalışan işçiler aşı randevusu alabilir mi? BionTech Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...
Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, işçi ve memurların tamamı için yarın (15 Haziran) yeni bir gün başladığını duyurdu. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar için, "Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" diye yazdı.
İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından aşı randevusunun nasıl ve nereden alınacağı en çok merak edilen konular arasına girdi. Aşı randevusu MHRS ve e-nabız üzerinden alınabileceği gibi Alo 182 hattını arayarak da randevu alınabilir.
MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA
Üye değilseniz MHRS uygulamasına üye olduktan sonra giriş yapabilir, üyeyseniz TC kimlik no ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra talep ettiğiniz hastane ve hekimi seçip aşı randevunuzu alabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra "Hastane randevusu al" kısmına tıklamanız gerekir. Burada "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayıp istenilen bilgileri girin.
ALO 182 İLE RANDEVU ALMA
Alo 182'yi arayarak da aşı randevusu oluşturabilirsiniz. Alo 182 ile kendinize en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevu talep edebilirsiniz.
E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
“enabiz.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapın. Burada, e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterlidir.
Giriş yaptıktan sonra “aşı randevusu alma” seçeneğine tıklayın. Size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerinden sunulacak. Talep ettiğiniz seçeneği seçip aşı randevunuzu oluşturun.
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