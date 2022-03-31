Siirt, Hakkari ve Şırnak iftar vakti ne zaman? Hakkari, Şırnak ve Siirt sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Siirt, Hakkari ve Şırnak'ta ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Siirt, Hakkari ve Şırnak iftar vakti ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SİİRT, HAKKARİ VE ŞIRNAK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Siirt, Hakkari ve Şırnak'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

SİİRT 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

HAKKARİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ŞIRNAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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