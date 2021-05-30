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  4. Siirt’te feci ölüm: Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti

Siirt’te feci ölüm: Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti

30.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bozulan biçerdöverini tamir etmek isteyen bir kişi, aracın aniden çalışması sonucu biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti.

Siirt’te feci ölüm: Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde meydana geldi. Biçerdöver sürücüsü Mustafa P. (48) araçta meydana gelen arızayı gidermek için tarım aracının altına yattı.

ARAÇ ÇALIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa P., tamir esnasında aracın çalışması sonucu biçerdövere sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman’ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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Siirt
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