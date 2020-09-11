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Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi.  

Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-11 Herekol' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1003 kişilik personel görev aldı.

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'TOPLAM 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

DHA

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