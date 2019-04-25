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Siirt'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:36 | Son Güncelleme

Siirt'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te yol kenarında, yurda kaçak yollarla giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden bindirildikleri otobüsle Ankara'ya gitmek üzere hareket eden düzensiz göçmenler, "Yolda polis var" denilerek otobüs şoförü tarafından yol kenarında indirildi.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin merkez Aktaş köyünden kent merkezine hareket ettiğini fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.

Göçmenleri yolda bırakan otobüsün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen Aktaş Köyü Muhtarı Mehmet Can Kezer, yolda fark edilen düzensiz göçmenleri durdurduklarını söyledi.

Köy sakinleriyle olayın olduğu yere geldiklerini dile getiren Kezer, "Yolda yürüyen 21 kişinin kaçak olarak Türkiye'ye geldiklerini gördük. Onları yol kenarında beklettik ve jandarma geldi." dedi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan düzensiz göçmen Jandarma Siirt

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