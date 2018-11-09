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Siirt'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile iki çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Şehit Üsteğmen Kamil Baltacı Caddesi'nde, Ramazan Polat'a ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan Nihal Polat ile çocukları Nazime Ebrar ve Samet'i dışarı çıkardı. Korkudan ağlayan 5 yaşındaki Nazime Ebrar'ı, sağlık ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen anne ile iki çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

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Siirt yangın yaralı

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