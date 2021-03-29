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  4. Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

29.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Deliklitaş bölgesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı.

Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Deliklitaş bölgesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı. Şahısın yanında bulunan 2 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyonu için Van 14. Bölge Müdürlüğüne nakledildiği öğrenildi.
Ekiplerce, şahıs hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi.

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