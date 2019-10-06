HABER

Siirt’te minibüs devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 00:13 | Son Güncelleme

Siirt’te minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Siirt-Eruh karayolunda Salih Demir’in kullandığı 56 AU 517 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Siirt’te minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Eruh karayolunda Salih Demir’in kullandığı 56 AU 517 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin yardımıyla minibüsten çıkarılan Demir, 112 Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir’in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden Demir’in cenazesi otopsi için morga alındı.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralıKahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı
Engelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldüEngelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.