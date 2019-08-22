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Siirt'te tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Operasyonda, 8 gözyaşı şişesi ve tarihi eser niteliğinde 14 malzeme ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 8 gözyaşı şişesi ile tarihi eser niteliğinde 14 malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirvan ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığının da desteğiyle ilçeye bağlı Kayahisar köyünde şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 8 gözyaşı şişesi ile yüzük, madeni para, metal obje, taşlı kolye ucu, aslan heykel figürü, kurbağa heykel figürü ve 8 obje bulundu.

Şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon Siirt Şirvan tarihi eser

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