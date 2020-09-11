HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt’te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

Siirt’te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te bin 3 personelin katılımı ile “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te bin 3 personelin katılımı ile “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 3 personel görev alıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz’da başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var 'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
Mercedes S Serisi 2021 tanıtıldı!Mercedes S Serisi 2021 tanıtıldı!
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de başlıyor
Yargıda yeni dönem! 15 Eylül'de başlıyor
Bursa merkezli 3 ilde 'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
Beylikdüzü’nde 'kız meselesi' yüzünden 19 yaşındaki genç öldürüldü
19 yaşındaki genç 'kız meselesi' yüzünden öldürüldü
Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı
Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı
Ataköy/Şirinevler ve Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı metro çalışması ne zaman biter?
Şirinevler - Yenibosna metro durakları ne zaman açılacak?
Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon
Haberler peş peşe geliyor! Çok sayıda ilde operasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.