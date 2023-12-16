Sık sık gündeme gelen müfredat değişikliği eleştirilerine Bakan Tekin'den yanıt: Dinamik olmalı, sürekli güncellenmeli

Bakan tekin Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitim Temalı 7. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne katıldı. Kamuoyunda sürekli tartışma konusu olan müfredat değişkliği tartışmalarıyla ilgili Bakan Tekin, sabit bir müfredatın çağı yakalamak noktasında yetersiz kalacağını ifade etti.

"DİNAMİK OLMALI VE SÜREKLİ GÜNCELLENMELİ"

"Müfredat dediğimiz şey çok dinamik olmalı, sürekli güncellenmeli. Çünkü içinde yaşadığımız dönem gerçekten çok hızlı değişiyor. Çocuklarımız bu gelişmeleri bu değişimleri belki bizden daha hızlı takip ediyorlar. Biz bunu müfredatımızda, ders kitaplarımızda yansıtmazsak çocuklarımız nezdinde hem saygınlığımız azalacak hem de çocuklarımızı doğru yetiştirmemiş olacağız."

"REVİZYON DEĞİL, CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK"

Müfredatın sık sık revize edilmesini doğru bulduğunu belirten Tekin, "Müfredat anlamında bizim yaptığımız şey bir revizyon değil. Bizimki, ciddi anlamda bir müfredat değişikliği. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referanslarımızın ışığında oluşturulmuş bir eğitim sistemi inşa süreci. Bunun çalışmalarına da bugün başlamadık. Bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç." şeklinde konuştu.

(AA)





