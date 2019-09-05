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Sık tuvalete gitmek yumurtalık kanseri habercisi olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yumurtalık kanseri, dünya genelinde kadınlarda görülen kanserler arasında 8. sırada yer almasına rağmen hayati riske neden olan jinekolojik kanserler arasında ilk sırada bulunuyor. Bunun sebebi ise henüz etkin bir tarama yöntemi olmayan hastalığın geç teşhis edilmesi ve zorlu bir tedavi süreci gerektirmesi olarak gösteriliyor. Ailesinde kanser hikayesi olan, kısırlık, çikolata kisti, obezite ile mücadele eden ve sigara kullanan kadınlar yumurtalık kanseri riski taşıyor.

Sık tuvalete gitmek yumurtalık kanseri habercisi olabilir

Erken teşhis edildiğinde tedavide oldukça başarılı sonuçların alındığı yumurtalık kanserinin belirtileri arasında sık idrara çıkma ve erkenden doyma hissi yer alıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, yumurtalık kanserinin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ERKEN ADET VE GEÇ MENOPOZU ÖNEMSEYİN

Halk arasında yumurtalık kanseri olarak bilinen over kanseri teşhis edilmesi en zor olan kadın hastalıkları içinde bulunmaktadır. Ailesinde yumurtalık veya meme kanseri hikayesi olan kadınların hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Bunun yanında ileri yaş, düzenli ve uzun süre yumurtlamanın devam etmesi, erken adet başlaması, geç menopoza girme, kısırlık, çikolata kisti, obezite ve sigara kullanımı da risk oranını artırmaktadır. Henüz etkin bir tarama yöntemi bulunmayan yumurtalık kanseri, genel olarak ileri seviyelerde teşhis edildiği için tedavisi oldukça güçleşmektedir. Bu nedenle kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında en sık ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Hastalığı ilerlemeden teşhis edilen hastaların tedavi edilme şansı, geç teşhis edilen hastalara göre daha yüksektir.

AİLENİZDE KANSER ÖYKÜSÜ VARSA

Yumurtalık kanseri için tarama yalnızca kalıtsal ailesel kanser öyküsü olan veya kalıtsal olarak yumurtalık kanserine yatkınlığı belirlenmiş olan kadınlara önerilmektedir. Bunun için sık kullanılan testlerin başında kanda CA 125 seviyesine bakılması gelmektedir. Ancak CA 125, iyi huylu olan miyom, siroz, karın içi iltihabı ve adet dönemi gibi birçok durumda yüksek çıkabilmektedir. Doğru teşhis konulabilmesi için hastadan istenecek bir başka tarama yöntemi ise doğum kanalından veya karından yapılan ultrasonografi ile yumurtalıkların ve karın içinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesidir. Ayrıca hastadan karın manyetik rezonansı (MR), bilgisayarlı tomografi veya bir diğer görüntüleme yöntemi olan PET de istenebilmektedir.

BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Aile hikayesinde kanser bulunmayan kadınlar da over kanseri riski taşıyabilmektedir.Erken teşhisin tedavisinde büyük önem taşıdığı yumurtalık kanserinin en önemli belirtileri şöyle sıralanabilir:

  • Karın şişkinliği
  • Yemede güçlük çekmek veya erken doygunluk hissi yaşamak
  • Sık sık idrara çıkmak veya kaçıracak kadar sıkışık idrara çıkmak
  • Tekrarlayan kasık veya karın ağrısı

Bu şikayetlerin son bir yıl içinde ilk defa ortaya çıkması ya da ayda 12 den fazla tekrar etmesi, hastalık açısından daha önemli ve anlamlıdır. Bu problemleri yaşayan hastanın vakit kaybetmeden alanında uzman bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimine muayene olması gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde hastanın jinekolojik kanser cerrahisi alanında uzmanlaşmış hekime yönlendirilerek gerekli tedavinin başlaması sağlanmalıdır.

ERKEN TEŞHİS TEDAVİ ŞANSINI ARTIRIYOR

Geçmiş dönemlerde “sessiz katil” olarak anılan ve ilerlemiş evrelerde teşhis edilebilen over kanseri, hastaların yaşama şanslarını en aza indirmekteyken günümüzde gelişen tedavi yöntemleri ve teknolojik yenilikler yumurtalık kanserinin teşhis ve tedavi şansını artırmaya başladı. Yumurtalık kanserinin erken tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için yüksek risk taşıyan kadınların mutlaka gerekli taramaları yaptırması, düşük veya orta dereceli risk kapsamında olan kadınların ise mutlaka jinekolojik muayene için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimine muayene olması gerekmektedir. Ayrıca yıllık jinekolojik muayene ve ultrasonografi, sadece yumurtalık kanseri için değil, tüm üreme organlarının incelenmesi de önem taşımaktadır.

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