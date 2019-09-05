Sık tuvalete gitmek yumurtalık kanseri habercisi olabilir

Halk arasında yumurtalık kanseri olarak bilinen over kanseri teşhis edilmesi en zor olan kadın hastalıkları içinde bulunmaktadır. Ailesinde yumurtalık veya meme kanseri hikayesi olan kadınların hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Bunun yanında ileri yaş, düzenli ve uzun süre yumurtlamanın devam etmesi, erken adet başlaması, geç menopoza girme, kısırlık, çikolata kisti, obezite ve sigara kullanımı da risk oranını artırmaktadır. Henüz etkin bir tarama yöntemi bulunmayan yumurtalık kanseri, genel olarak ileri seviyelerde teşhis edildiği için tedavisi oldukça güçleşmektedir. Bu nedenle kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında en sık ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Hastalığı ilerlemeden teşhis edilen hastaların tedavi edilme şansı, geç teşhis edilen hastalara göre daha yüksektir.

AİLENİZDE KANSER ÖYKÜSÜ VARSA

Yumurtalık kanseri için tarama yalnızca kalıtsal ailesel kanser öyküsü olan veya kalıtsal olarak yumurtalık kanserine yatkınlığı belirlenmiş olan kadınlara önerilmektedir. Bunun için sık kullanılan testlerin başında kanda CA 125 seviyesine bakılması gelmektedir. Ancak CA 125, iyi huylu olan miyom, siroz, karın içi iltihabı ve adet dönemi gibi birçok durumda yüksek çıkabilmektedir. Doğru teşhis konulabilmesi için hastadan istenecek bir başka tarama yöntemi ise doğum kanalından veya karından yapılan ultrasonografi ile yumurtalıkların ve karın içinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesidir. Ayrıca hastadan karın manyetik rezonansı (MR), bilgisayarlı tomografi veya bir diğer görüntüleme yöntemi olan PET de istenebilmektedir.

BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Aile hikayesinde kanser bulunmayan kadınlar da over kanseri riski taşıyabilmektedir.Erken teşhisin tedavisinde büyük önem taşıdığı yumurtalık kanserinin en önemli belirtileri şöyle sıralanabilir:

Karın şişkinliği

Yemede güçlük çekmek veya erken doygunluk hissi yaşamak

Sık sık idrara çıkmak veya kaçıracak kadar sıkışık idrara çıkmak

Tekrarlayan kasık veya karın ağrısı

Bu şikayetlerin son bir yıl içinde ilk defa ortaya çıkması ya da ayda 12 den fazla tekrar etmesi, hastalık açısından daha önemli ve anlamlıdır. Bu problemleri yaşayan hastanın vakit kaybetmeden alanında uzman bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimine muayene olması gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde hastanın jinekolojik kanser cerrahisi alanında uzmanlaşmış hekime yönlendirilerek gerekli tedavinin başlaması sağlanmalıdır.