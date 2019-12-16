Şikayetçi olduğu eşiyle "tektaş yüzük" karşılığında uzlaştı

Söz konusu teklifi kabul eden Mehmet Kaplan, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda davranışından dolayı özür diledi ve evlenmeden önce söz verdiği ancak alamadığı tektaş yüzüğü eşine hediye etti.

Uzlaştırmacıyla bir araya gelen taraflar, yaklaşık 4 yıllık evliliklerindeki sorunları da masaya yatırdı. Uzlaştırmacı, Mehmet Kaplan'dan özür mahiyetinde eşine bir hediye alması önerisinde bulundu.

Sevgül Kaplan, bu görüşmelerde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu. Kadının başvurusu sonrası başlatılan "hakaret" soruşturması dosyası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Bornova ilçesinde yaşayan Sevgül (52) ve Mehmet Kaplan (54) çifti, evliliklerinde sorun yaşayınca ayrılmaya karar verdi. Mehmet Kaplan, bu süreçte barışmak için eşiyle görüşmek istedi.

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de kendisine "hakaret" ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan Sevgül Kaplan, tek taş yüzük alıp özür dileyen kocasıyla uzlaştı.

Bu sürecin evliliklerine olumlu etkisinin olacağına inandığını dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Uzlaştırmacının yaklaşımıyla eksiklerimizi gördük. Savcımıza da güzel yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki uzlaştırma seçeneğini getirmişler, bizim sevgimizi arttırmış oldular. Evlilik öncesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığım yüzüğü eşime taktım. Elimde imkanım oldukça bir yüzük değil, bin yüzük feda olsun. Eşimi seviyorum, yaptıklarımdan dolayı da özür diliyorum."

Sevgül Kaplan da eşinin hakaretleri nedeniyle çok üzüldüğünü ve bu sebeple ondan şikayetçi olduğunu anlattı.

Eşinin, uzlaştırma görüşmelerinde hatalarını gördüğünü ifade eden Kaplan, "Uzlaştırmacı arkadaş, 'Akıttığınız gözyaşı karşılığında özür mukabilinde bir hediye alsın.' dedi. Tektaş yüzük alması önerisi sunuldu. Eşim de 'Zaten alacaktım.' dedi. 'Yüzük aldı ve samimiyetine güvendiğim için onu affettim." diye konuştu.

Eşinin artık eskisi gibi davranmadığını belirten Kaplan, yüzüğün yeni şeylerin başlangıcı olduğunu kaydetti.