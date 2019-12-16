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Şikayetçi olduğu eşiyle "tektaş yüzük" karşılığında uzlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan Mehmet Kaplan, "hakaret" suçlamasıyla kendisinden şikayetçi olan eşine, uzlaştırmacının önerisiyle yüzük alarak olası bir cezadan kurtuldu - Sevgül Kaplan: - "Uzlaştırmacı arkadaş, 'Akıttığınız gözyaşı karşılığında özür mukabilinde bir hediye alsın' dedi. Tektaş yüzük alması önerisi sunuldu. Eşim de 'Zaten alacaktım' dedi. Yüzük aldı ve samimiyetine güvendiğim için onu affettim" - Mehmet Kaplan: - "İyi ki uzlaştırma seçeneğini getirmişler, bizim sevgimizi arttırmış oldular. Evlilik öncesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığım yüzüğü eşime taktım"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de kendisine "hakaret" ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan Sevgül Kaplan, tek taş yüzük alıp özür dileyen kocasıyla uzlaştı.

Bornova ilçesinde yaşayan Sevgül (52) ve Mehmet Kaplan (54) çifti, evliliklerinde sorun yaşayınca ayrılmaya karar verdi. Mehmet Kaplan, bu süreçte barışmak için eşiyle görüşmek istedi.

Sevgül Kaplan, bu görüşmelerde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu. Kadının başvurusu sonrası başlatılan "hakaret" soruşturması dosyası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla bir araya gelen taraflar, yaklaşık 4 yıllık evliliklerindeki sorunları da masaya yatırdı. Uzlaştırmacı, Mehmet Kaplan'dan özür mahiyetinde eşine bir hediye alması önerisinde bulundu.

Söz konusu teklifi kabul eden Mehmet Kaplan, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda davranışından dolayı özür diledi ve evlenmeden önce söz verdiği ancak alamadığı tektaş yüzüğü eşine hediye etti.

Mehmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzlaştırma görüşmelerinde hatalarını gördüğünü söyledi.

Bu sürecin evliliklerine olumlu etkisinin olacağına inandığını dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Uzlaştırmacının yaklaşımıyla eksiklerimizi gördük. Savcımıza da güzel yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki uzlaştırma seçeneğini getirmişler, bizim sevgimizi arttırmış oldular. Evlilik öncesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığım yüzüğü eşime taktım. Elimde imkanım oldukça bir yüzük değil, bin yüzük feda olsun. Eşimi seviyorum, yaptıklarımdan dolayı da özür diliyorum."

Sevgül Kaplan da eşinin hakaretleri nedeniyle çok üzüldüğünü ve bu sebeple ondan şikayetçi olduğunu anlattı.

Eşinin, uzlaştırma görüşmelerinde hatalarını gördüğünü ifade eden Kaplan, "Uzlaştırmacı arkadaş, 'Akıttığınız gözyaşı karşılığında özür mukabilinde bir hediye alsın.' dedi. Tektaş yüzük alması önerisi sunuldu. Eşim de 'Zaten alacaktım.' dedi. 'Yüzük aldı ve samimiyetine güvendiğim için onu affettim." diye konuştu.

Eşinin artık eskisi gibi davranmadığını belirten Kaplan, yüzüğün yeni şeylerin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Uzlaştırma sürecinin evliliğine büyük katkısının olduğunu dile getiren Sevgül Kaplan, "Mehmet Bey yaşadıklarından ders almış. Bir süre ayrı kalmamız ikimiz için de iyi oldu. Artı ve eksilerimizi gördük. Uzlaştırmacımız ve savcımız sayesinde barıştık, pişman değiliz. Kanallarda izliyoruz, kadına şiddet çok fazla. Şiddet yerine erkekler eşiyle oturup konuşsa, 'Uzlaşalım' deseler. Erkeklerin eşlerine daha yumuşak yaklaşmaları gerekiyor. Bir şekilde anlaşıp böyle güzel çözümler de bulabilirler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik HAKARET uzlaştırma yüzük

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