HABER

Şikayetçi profesör: Fadıl Akgündüz'ün "'Peygamber torunuyum" demesine inandım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'daki 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddia edilen İşadamı Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da yargılandığı davada "müştekiler" dinlendi.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'daki 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddia edilen İşadamı Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da yargılandığı davada "müştekiler" dinlendi. Müştekiler arasında yer alan Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram (64), "Fadıl Akgündüz'ün 'Peygamber torunuyum' demesi üzerine inanarak hata yaptım" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma Mayıs ayına ertelendi. 16. DURUŞMA YAPILDI İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar iş adamı Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut ile taraf avukatları hazır bulundu. 25 müşteki de duruşmada ifade verdi. "ŞİKAYETÇİYİM" Müşteki Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram, Fadıl Akgündüz ile yüz yüze görüştüğünü belirterek, "Caprice Gold'dan kendime ait arsa ve yazlığa karşılık 825 bin TL karşılığında 4 adet devre mülk aldım, tapumu aldım. 16 ay kadar aylık 5 bin 500 TL kira gelirimi aldım. Bunun dışında başka bir ödeme yapılmadı. Hatta bu aldığım 4 devre mülk karşılığında maliyeden bana vergi cezası geldi. Aldığım devre mülklerin değerini de çok düşük göstermişler" dedi. "40 yıllık hekimim" diyen Bayram, "Ben sanık Mehmet Fadıl Akgündüz'ün 'Peygamber torunuyum' demesi üzerine inanarak hata yaptım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi. Söz alan diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını söyledi. DURUŞMA ERTELENDİ Şikayetçi avukatları, Mehmet Fadıl Akgündüz’ün de aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, müştekilerin ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 33 sayfalık iddianamede aralarında Fadıl Akgündüz'ün de bulunduğu 4 "şüpheli" ile 349 "müşteki" yer alıyor. İddianamede devre mülk bedellerinin alınmasına rağmen şirket yönetimi tarafından taahhütlerinin yerine getirilmediği, bu şekilde dolandırıcılık yapıldığına dair iddialar üzerine şirket ortakları Avniye Obut ve İbrahim Obut, şirket müdürü Mehmet Salih Obut ve söz konusu şirketi idare ettiği anlaşılan Mehmet Fadıl Akgündüz hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. İddanamede, Capricegold Bayrampaşa Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre mülk ve Capricegold Maldivler Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde mağdurlardan devre mülk ve devre tatil bedellerinin alınmasına rağmen bu şahıslara sözleşmede yazılı yükümlülüklerin yerine getirilmediği, soruşturma kapsamında elde edilen delillerden söz konusu şirket yetkililerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinde dolandırma kastıyla hareket ettikleri öne sürülüyor. Her iki projeyle de yüzlerce kişinin mağdur edildiği iddia ediliyor. Sanıkların, müştekilere yönelik eyleminin "Nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında kaldığı belirtilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Giresun’da inşaat temelinde heyelan meydan geldi, çevre evler boşaltıldıGiresun’da inşaat temelinde heyelan meydan geldi, çevre evler boşaltıldı
Usta Radyocularla ’Dünya Radyo Günü’Usta Radyocularla ’Dünya Radyo Günü’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı

Tam 9 asırlık! Gerçek işaretler incelenince ortaya çıktı

MSB açıkladı: 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka birimde görevlendirildi

MSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan 'tecavüz marşı' davasında karar

Maç sonu çalan 'tecavüz marşı' davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.