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Sıkça araştırılan T hücresi nedir? Koronavirüse karşı etkisi var mıdır? İşte T hücresi hakkında tüm detaylar

23.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Sıkça araştırılan T hücresi nedir? Koronavirüse karşı etkisi var mıdır? İşte T hücresi hakkında tüm detaylar

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana virüsün bağışıklık sistemi ve hücreleri insanlar tarafından merak ediliyor. Bu hücrelerden lenfosit olarak da adlandırılan T hücreleri sıkça araştırmalara konu oluyor. Öyleyse, T hücresi nedir, ne işe yarar? Koronavirüse karşı etkili mi? İşlevi nedir?

Pandeminin başlangıcından beri bağışıklık sistemi insanlar tarafından sıkça düşünülen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Doğuştan sahip olduğumuz ya da sonradan kazandığımız bağışıklık mekanizmaları özellikle kritik pandemi şartlarında insanlar için bir hayli öneme sahip. Sahip olduğu mekanizmalar ile insanları hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemi içerisinde birçok bağışıklık hücresi de barındırıyor. Bu hücrelerden T hücresi son zamanların en çok araştırılan ve gündemde tutulan bağışıklık hücrelerindendir. Peki T hücresi nedir? Sizin için bu hücre hakkında bilmeniz gerekenleri blogumuzda derledik.

Patojenlere Karşı Bizi Koruyan T Hücresi Nedir?

Bağışıklık sistemi insan bedenini hastalıklardan korumakla görevlidir. Hayati öneme sahip bu sisteme doğuştan sahip olduğumuz gibi kazanılmış bağışıklık sistemimiz de vardır. Lenfosit hücreleri kazanılmış bağışıklık sistemi hücreleridir ve 3 tipi vardır. Bunlardan T hücresini sizin için araştırıp blogumuzda anlattık.

Bedenimizi tehditlere karşı koruyan bağışıklık sistemimizde devriye görevi gören T hücreleri sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Peki, T hücresi reseptörü nedir? T hücresi reseptörleri bedenin kimyasal dengesini ölçer. Dolaşım sistemimiz içerisinde gezerek etraftan aldığı ölçümleri değerlendirir ve antikorların devreye girip girmemesine karar verir.

T Hücresi Çeşitleri Nelerdir?

İnsan bedeninin devriyesi konumunda olan T hücreleri kanser ve enfeksiyonlarla mücadele eder. T lenfositleri de denilen bu hücreler kuşkusuz hayatımız için büyük öneme sahiptir. Farklı tiplere sahip olan bu hücrelerin farklı görevleri vardır. Blog yazımızda derlediğimiz açıklamalar ile T hücresi alt tipleri nedir? T hücresi bağışıklığı nedir, nasıl kazanılır sorularına yanıt bulabilirsiniz.

  • Bizim için kritik öneme sahip bağışıklık hücrelerinden biri T bellek hücreleridir. Bu hücreler geçirdiğiniz bir hastalığı tekrar geçirmeniz durumunda o hastalığı daha hızlı algılayarak antikorların hızlı üretilmesini sağlar. Bu sayede bağışıklık sisteminin hızlı yanıt vermesini sağlayarak hastalığı daha çabuk ya da kolay atlatmamızda görev alır.
  • Bir diğer hayati öneme sahip bağışıklık hücremiz sitotoksik T hücreleridir. Tümör, enfeksiyon hücreleri gibi bedene zarar veren ya da verebilecek hücrelere saldırarak onları yok ederler. Bildikleri antijenleri gösteren hücreleri tespit ederek onları hedef alırlar. Öldürücü olarak da adlandırılan sitotoksik hücreler bağışıklığımızın önemli elemanlarından biridir.
  • Bağışıklık sistemimizin aracı hücreleri olarak da adlandırılan yardımcı T hücreleri hızla çoğalma özelliğine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde efektör lenfosit fonksiyonuna yardım eder ya da düzenlerler. Hedeflerinden biri HIV enfeksiyonu olan yardımcı T hücrelerinin azalmasının sonucunda AIDS hastalığı ortaya çıkabilir. Hedef antijen vücuttan çıktığında yardımcı T hücreleri bağışıklık yanıtını kapatan sitokinler salgılarlar.
  • Bağışıklık sistemimiz için kilit öneme sahip düzenleyici T hücreleri, supresör T hücreleri olarak da bilinir. Bu hücreler bağışıklık sisteminin etkinleşmesini bastırarak bağışıklık sisteminin iç dengesini korurlar. Supresör T hücrelerinin düzgün çalışmamaları sonucunda otoimmün rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

T Hücresi Tedavisi Nedir?

Bağışıklık sistemini merak eden herkes mutlaka T hücreleri ile alakalı bir şeyler okumuş, işitmiş ya da izlemiştir. İnsan vücudunun devriyeleri olan bu hücreler beden için zarar verici patojenlere karşı savaşarak insanın hayatını devam ettirmesini sağlamaktadır. Bu özelliğinden ötürü tedavilerde kullanılan T hücreleri nasıl çalışır? T hücre klonalite testi nedir?

Cardiff Üniversitesi’nde antikorların kanser hücrelerine olan tepkisini araştıran bir grup araştırmacı önceden fark edilmemiş bir olguyla karşılaşır. Araştırmacı ekibi T hücrelerinin kanser hücrelerine saldırdığını keşfederler. Bu keşif sayesinde birçok kanser hastasına uygulanabilecek umut vaat eden bir tedavi yöntemi ortaya çıkar. Farklı kanser türlerine uygulanma imkanı olan bu tedavi yöntemi insanlık için umut vericidir. CAR-T terapisi olarak adlandırılan bu tedavi T hücresi temeline dayanıyor.

Öncelikle hastadan kan alınarak kandaki T hücreli çıkartılıyor. Ardından zararsız bir virüs yardımıyla genler T hücresine aktarılıyor, bu sayede T hücresi kanser hücrelerini rahatlıkla tanıyarak onlara saldırıyor. Onun ardından genetiği değiştirilmiş olan CAR-T hücreleri laboratuvar ortamında çoğaltılarak hastaya geri enjekte ediliyor.

T Hücre Tedavisi Nasıl İşliyor?

Son dönemde üzerinde sıkça durulan ve araştırmalar yürütülen T hücreleri birçok hastalığın çözümleri arasında yer alıyor. Keşfedilmiş ve keşfedilmeyi bekleyen özellikleri ile hastalar için umut vaat ediyor. Bilim insanları tarafından mercek altına alınarak araştırmalarına hız verilen T hücresi birçok çözümü beraberinde getiriyor. Peki, son zamanların önemli konularından T hücresi tedavisi nasıl işliyor? Altında yatan temel sistem nedir? Faydaları nelerdir?

Cardiff Üniversitesi ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda T hücrelerinin tümör hücrelerine saldırdığı keşfedildi. Laboratuvar ortamında yürütülen deneylerde prostat, meme, ilik, akciğer, kolon kanseri hücreleri T hücreleri ile yok edildi. Bundan daha da önemlisi kanser hücrelerine saldıran bu hücreler sağlıklı hücrelere zarar vermiyor. T hücrelerinin kanser hücrelerini nasıl yendiği daha tam olarak açıklanabilmiş değil. Ancak T hücrelerinin sahip olduğu kimyasal dengeyi ölçen reseptörler aracılığıyla kanseri tespit ettiği söylenebilir.

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