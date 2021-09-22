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Şıklık ve sanatı birleştiren yeni trend! Desenli korse ve büstiyer akımı sosyal medyayı etkisi altına aldı

22.09.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ve sanat aslında yüzyıllar boyunca iç içe oldu. Özellikle 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan Barok sanat akımı, kıyafetlere de sıçradı ve birbirinden şık tasarımlara imza atıldı. Eğer o dönemlerde yaşamadığınız için üzülüyorsanız ve kıyafetlere imrenerek bakıyorsanız size çok iyi bir haberimiz var. Çünkü korseler geri geldi!

Şıklık ve sanatı birleştiren yeni trend! Desenli korse ve büstiyer akımı sosyal medyayı etkisi altına aldı

Yaz mevsiminin sona ermesiyle beraber sonbaharda yeni bir trend havası esmeye başladı. Bir süredir popüler olan büstiyer ve korse akımı sanatla buluştu. Ortaya yepyeni bir akım çıktı.

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Son dönemde korse ve büstiyer modelleri özellikle sosyal medyada çok moda. Sade ve bir o kadar da şık görünen tasarımlarıyla korse üstler Barok döneminin esintilerini günümüze taşımaya aday. Tıpkı eski çağları anımsatan bu görüntü aynı zamanda modern versiyonu ile bambaşka bir tarza büründü.

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Havaların soğumasıyla beraber bu korse trendi uzun kollu kıyafetlerin üzerine giyiliyor. Ceket ve gömleklerle kombinlenen korseler aynı zamanda uzun kollu trikolarla da mükemmel bir uyum yakalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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