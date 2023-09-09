HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı!

Silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı!

09.09.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız tabancaları sosyal medya vasıtasıyla satmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelilerce silahların sevk edileceği bilgisini alan ekipler, Eyüpsultan'da belirlenen adreslerle Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir araca operasyon düzenledi.

Adreslerde ve otomobilde yapılan aramalarda, biri suikast silahı olmak üzere 23 tabanca, 22 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürpriz isim kulisleri hareketlendirdi! "Erdoğan ile görüşmüşler"Sürpriz isim kulisleri hareketlendirdi! "Erdoğan ile görüşmüşler"
Binanın duvarı yürüyüş yoluna böyle devrildi! Santimlerle kurtulduBinanın duvarı yürüyüş yoluna böyle devrildi! Santimlerle kurtuldu
Üç arkadaşın yemeği kanlı bitti! Ölmeden önce son sözleri...Üç arkadaşın yemeği kanlı bitti! Ölmeden önce son sözleri...
Anahtar Kelimeler:
silah kaçakçılık operasyon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.