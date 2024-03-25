HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silah seslerini duyan kendini yere attı! Korku dolu anlar kamerada

Silah seslerini duyan kendini yere attı! Korku dolu anlar kamerada

25.03.2024 15:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da caddede 2 kişinin yaralandığı kavgada, silah seslerini duyan kıraathanedekilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kıraathanede bulunanlar kendilerini panikle yere attı. İşte o görüntüler...

Olay, 21 Mart'ta gece saatlerinde Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Caddedeki kıraathanede bulunanlar panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavgada Ş.A. (36) ve E.I. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, olay yeri yakınındaki bir zincir market şubesine kurşun isabet etti. Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözde seanslarını görenler şaşkına dönüyor!Sözde seanslarını görenler şaşkına dönüyor!
Erbakan'ın gözü kulağı o ilde! Anket sonuçlarından hesapladıErbakan'ın gözü kulağı o ilde! Anket sonuçlarından hesapladı
Erdoğan, maaş zamlarındaki gerçeğe işaret ettiErdoğan, maaş zamlarındaki gerçeğe işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! Fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! Fotoğrafları ortaya çıktı

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan flaş haber

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan flaş haber

Dünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım var

Dünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım var

Hakan Fidan'ın sözleri tartışma konusu oldu!

Hakan Fidan'ın sözleri tartışma konusu oldu!

Erdoğan, maaş zamlarındaki gerçeğe işaret etti

Erdoğan, maaş zamlarındaki gerçeğe işaret etti

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.