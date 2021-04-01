Silahı kurcalarken avukat arkadaşını vuran şüpheli adli kontrolle serbest

Kadıköy’de elindeki silah kurcaladığı sırada silahın ateş alması sonucu kazara avukat arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesi ortaya çıkan şüphelinin, “Tolga benim yakın arkadaşım olur. Kesinlikle bu olayda kastım olamaz. Ben tabancanın içinde mermi olduğunu düşünemedim. Boş zannediyordum. Olay tamamen kaza sonucu meydana gelmiştir” dedi.

Kadıköy’de dün meydana gelen olayda iddiaya göre, avukat Tolga K.(25) arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Arkadaş grubundan K.S.E.(26) elindeki silahı kurcalamaya başladı. Bu sırada silahın birden ateş alması üzerine Tolga K. başından vuruldu. Ağır yaralanan Tolga K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli K.S.E. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Tabancayı boş zannediyordum”

Şüpheli K.S.E. savcılıktaki ifadesinde, “Müşteki Tolga benim yakın arkadaşım olur. Kesinlikle bu olayda kastım olamaz. Suça konu silah, arkadaşım olan G.K.’ye aittir. Biz kendi aramızda silahı merak ettiğimiz için kurcalarken söz konusu olay olmuştur. Zaten tabancada o sırada şarjör de yoktu. Ben tabancanın içinde mermi olduğunu düşünemedim. Boş zannediyordum. Kesinlikle silahı müştekiye doğrultmadım. Olay tamamen kaza sonucu meydana gelmiştir. Silah patlayınca arkadaşım Tolga’nın yere düştüğünü gördüm. Kafasından kan geldiğini görünce hemen tampon yaptım ve 112’yi aradım” diyerek suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Mahkeme, şüpheli K.S.E.’ye atılı suçun niteliği, her ne kadar kuvvetli suç şüphesi bulunsa da şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelinin kaçacağına dair herhangi bir bilgi, belge veya iddianın bulunmamasını göz önüne alarak, şüpheliyi haftada 1 gün imza atmak şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

