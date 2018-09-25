Şubede görevli personelin 15 Temmuz'dan önce YAŞ toplantısına hazırlık nedeniyle sık sık mesaiye kaldığını öne süren Turğut, 15 Temmuz'da da saat 20.00'de gerçekleştirilecek YAŞ hazırlık toplantısı için karargahta bulunduklarını belirtti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay albay Cemal Turğut, olay tarihinde Genelkurmay Personel Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında Plan Şube Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Bunun üzerine odasına geçtiğini aktaran Turğut, bir süre sonra silah sesleri duyduğunu, odasının penceresinden baktığında askerlerin koşuştuğunu gördüğünü öne sürdü. Turğut, bunun üzerine Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ni aradığını, telefonu açan kişinin güvenlik tatbikatı yapıldığını söylediğini iddia etti.

İlerleyen saatlerde hareketliliğin giderek arttığını, bir süre sonra uçak ve helikopter sesleri duyulduğunu aktaran Turğut, ne olduğunu öğrenmek için koridora çıktığını, Personel Başkanı İlhan Talu'nun odasına baktığını fakat kapı kilitli olduğu için içeriye giremediğini, bunun üzerine sosyal tesislerin bulunduğu kapıdan bahçeye çıktığını söyledi.

Komuta katına çıktığında daire başkanı Mehmet Partigöç'ü gördüğünü, kendisine ne olduğunu sorduğunda Partigöç'ün, "içeride çatışma çıktığını, olayın ne olduğunu anlamaya çalıştığını" söylediğini dile getirdi.

Savcılık mütalaasında "Genelkurmayda YAŞ toplantısı adı altında toplantı düzenleyip darbecilerin sözde atama listesini görüştükleri" iddiasını da reddeden Turğut, "Bu listenin toplantıdan günler önce hazırlanmış olması gerekir. Saat 21.30'da mesaj olarak çekilecek listeye saat 20.00'de başlayan bu toplantıda karar verilmesi imkansız. Ayrıca toplantıda bu atamalara karar verebilecek rütbede kimse yok." diye konuştu.