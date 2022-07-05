Silahla alıkoyup eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atmıştı! Cezası belli oldu... Duruşmada şok sözler "Mahkemeyi etkilemek için takıyor"

Dehşete düşüren olay, 5 Ocak'ta Ankara'da meydana gelmişti. Soner Bolat, eski kız arkadaşı Sultan S.'nin işe giderken silahla yolu kesmiş ve tehdit etmişti. Ardından kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayan ve çocuk parkına götüren Bolat, yüzüne kimyasal madde lavabo açıcı atmıştı. Olay sonrası yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtulup hastaneye gitmişti. Ardından emniyet tarafından adliyeye sevk edilen Soner Bolat adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Bolat, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Her detayı kan donduran olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

"KASTİ BİR DAVRANIŞIM OLMADI"

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Soner Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.

Mağdura yönelik yaralama kastının olmadığını ve onu iddia edildiği gibi silahla alıkoymadığını savunan Bolat, "Kendisiyle ayrılmıştık ancak sonra yeniden görüştük. Bu sürede gelgitlerimiz oluyordu. Bu konuda tartıştık, kendisine yönelik kasti bir davranışım olmadı." ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEYİ ETKİLEMEK İÇİN TAKIYOR"

Bolat, "5 sene çıktık sonra ayrıldık. Cezaevinde intihara kalkıştım. 15 gün hastanede yattım. Salonda kimsede maske yok ama kendisinde var. Mahkemeyi etkilemek için takıyor. Beni kandırdı ve benimle oyaladı. Hediyelerimi kabul etti" dedi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Duruşmada söz alan Sultan S. ise "İlk mesajı kendisi attı. Barışmak istedi. Ben de kendisine ‘Dosthane ayrılalım’ dedim sonra beni tehdit etmeye başladı. Engelledim, başka numaralardan tehditlerine devam etti. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşananlardan pişman olduğunu aktararak, Bolat'ın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Mağdur Sultan S'nin avukatları Deniz Can Aydın ile Yiğit Murat Onurhan da sanığın suçu işlediğine dair ikrarı ile Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasında bulunduğunu belirterek, Bolat'ın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

18 YIL HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Bolat'ın, "silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 6 yıl, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 12 yıl hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

Ayrıca hakkında takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

İDDİANAME

İddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur Sultan S, şiddet nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

Bunun üzerine Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadını, yolunu kesip belindeki ruhsatsız silahı göstererek tehdit etti. Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü Sultan S'nin yüzüne kimyasal madde attı.

Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci derece yanık ve lekeler oluşan mağdurun şikayeti üzerine Bolat tutuklandı. (İHA/DHA/AA)

