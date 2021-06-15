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  4. Silahlı çatışma şüphelilerinden şoke eden savunma: Silah kullanmadık

Silahlı çatışma şüphelilerinden şoke eden savunma: Silah kullanmadık

15.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de çocuğunu parka götüren bir kişinin ölümü bir kuryenin de yaralanmasına neden olan iki grup arasındaki silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Polis soruşturmasında ölen Okan Karaten (38)'in hangi silahla vurulduğu henüz tespit edilmedi. Şüpheliler polisteki ifadelerinde birbirlerini suçlayarak olayda silah kullanmadıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Çatışmanın nedeninin 40 metrelik arsaya kimin otomobil çekeceği konusundaki anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Şişli, İnönü Mahallesi, Yeni Nalbant sokak üzerinde geçtiğimiz cuma günü saat 18.15 sıralarında iki grup arasında önce kavga ardından uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Olayda çocuğunu parka götüren ve tesadüfen olay yerinden geçen Okan Karaten başından vurularak ağır yaralandı. Kuyumcu olduğu öğrenilen Okan Karaten kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan biri de yine tesadüfen olay yerine bulunan Kurye Mazlum T.'ye isabet ederek yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada sokak ortasında silahlı çatışma ile ilgili emlakçılık ve otel işletmeciliği yapan Halis Y.(56) ile birlikte Ahmet A.(55), Gültekin E.A.(26) gözaltına alındı. Bu kişilerin kavga ettikleri ile Cem İ.(36), Osman T.(28) ve İslam A.(21), Berkay G.(27) de kısa sürede yakalandı.

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İFADELERİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLAR

Gayrettepe'de bulunan cinayet büro amirliğinde sorgulanan şüphelilerin verdikleri ifadelerinde kavgaya karıştıklarını ancak olayda silah kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçlayarak "Silahı onlar kullanmış olabilir" dedikleri öğrenildi.

ARSAYA OTOMOBİL PARK ETME YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan polis yetkilileri gözaltına alınan 7 kişiden 6'sının kavgaya neden olan yaklaşık 40 metrekarelik arsaya hissedar olduklarının tespit edildiğini söylediler. Şüphelilerin arsaya kimin otomobil park edeceği konusunda bir süredir aralarında kavgalar yaşandığı belirlendi. Olay günü de yine aynı sebeple tartışan şüphelilerin silahla çatıştıkları kaydedildi.

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KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerle ele geçen bir adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, 1 Uzi olarak bilinen otomatik silah ve 2 ruhsatsız tabancanın ise kriminal polis laboratuarında incelemeleri sürüyor. Şu ana kadar Okan Karaten'in hangi silahla öldürüldüğü belirlenmedi. İncelemenin sürdüğü belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şişli silahlı saldırı

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