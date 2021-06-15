Silahlı çatışma şüphelilerinden şoke eden savunma: Silah kullanmadık

Şişli, İnönü Mahallesi, Yeni Nalbant sokak üzerinde geçtiğimiz cuma günü saat 18.15 sıralarında iki grup arasında önce kavga ardından uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Olayda çocuğunu parka götüren ve tesadüfen olay yerinden geçen Okan Karaten başından vurularak ağır yaralandı. Kuyumcu olduğu öğrenilen Okan Karaten kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan biri de yine tesadüfen olay yerine bulunan Kurye Mazlum T.'ye isabet ederek yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada sokak ortasında silahlı çatışma ile ilgili emlakçılık ve otel işletmeciliği yapan Halis Y.(56) ile birlikte Ahmet A.(55), Gültekin E.A.(26) gözaltına alındı. Bu kişilerin kavga ettikleri ile Cem İ.(36), Osman T.(28) ve İslam A.(21), Berkay G.(27) de kısa sürede yakalandı.

İFADELERİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLAR

Gayrettepe'de bulunan cinayet büro amirliğinde sorgulanan şüphelilerin verdikleri ifadelerinde kavgaya karıştıklarını ancak olayda silah kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçlayarak "Silahı onlar kullanmış olabilir" dedikleri öğrenildi.