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  4. Silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak yakalandı! Operasyon anları kamerada…

Silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak yakalandı! Operasyon anları kamerada…

20.09.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Koçak gizlendiği ikamette kıskıvrak yakalandı. Operasyon anları polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberine göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak yakalandı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tefecilik' ve 'Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme' suçları kapsamında çok sayıda suç kaydı bulunan, ayrıca 8 dosyadan 3 yıldır aranan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak'ın, Alanya'da olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti.

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Hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da olan Zafer Koçak, Alanya'da KOM ve Özel Harekat şube müdürlükleri görevlilerinin operasyonuyla gizlendiği ikamette yakalandı.

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Şüphelinin yakalandığı yerdeki aramada 9 milimetre çaplı 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 mermi ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan Koçak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya mafya operasyon

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