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Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

08.11.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığına ilişkin dosya üzerinde çalışmasını tamamladı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in savunmasının alınması için AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.

Toplantıda, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamaya yapan Hazırlık Komisyonu Başkanı Recep Özel, bugünkü toplantıyla birlikte Hazırlık Komisyonu olarak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Özel, HDP'li Güzel'in devamsızlığına ilişkin Meclis Başkanlık Divanından gelen raporun doğruluğunu tespit ettiklerini ve raporu Karma Komisyona sunacaklarını bildirdi. Recep Özel, Karma Komisyonun da kararını TBMM Genel Kuruluna sevk edeceğini ve nihai kararın burada verileceğini belirtti.

(AA)

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Semra Güzel

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