Şile Akçakese Sahili'ndeki tepki çeken görüntü için açıklama geldi

Şile’nin doğa harikası sahillerinden biri olan Akçakese Köyü, geçtiğimiz günlerde kaçak yapılaşma iddialarıyla gündeme geldi. Şile Belediyesi yetkilileri ile plajın işletmesini alan Peacock Turizm firmasının yetkilileri bugün, sahile gelerek, incelemelerde bulundu.

Şile Belediyesi Hukuk Danışmanı Avukat Ali Kahraman, “Söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bize 2017 yılında protokolle teslim edilen bir alan. Bu alan içerisinde protokole uygun olarak bir biz yatırımcıya kiraya verdik. Ve kıyı kanununa hiçbir şekilde muhalefet etmeyecek şekilde nitelikli turizm yapılmasını sağlayacak bir bölge olarak burayı düşünüyoruz, bütün şehri düşündüğümüz gibi. Burada beton yok, demonte yapılar söz konusu, tabiata zarar veren her hangi bir yapılaşmada söz konusu değil. Tamamen mevsim bittiğinde çıkarılıp, kaldırılıp götürülebilecek yapılar söz konusu. Vatandaşın girmesi ile ilgili olarak da; asla burada bir kapı söz konusu değil. Vatandaş girip istediği gibi burada plajdan faydalanacak. Özellikle biz Şile halkının, Akçakese halkının buradan geçmişte olduğu gibi ama daha nitelikli bir şekilde, daha güzel bir şekilde hizmet almasını söylemeye yönelik gayret gösteriyoruz. Kesinlikle halkın girişi serbest olacak” dedi.